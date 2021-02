Warum Südtirol schon 4000 Lehrer geimpft hat

In Österreich müssen Pädagogen noch etwas auf ihren Impftermin warten.

Wann sollen Pädagogen immunisiert werden? Im italienischen Impfplan wird die Berufsgruppe weiter vorgereiht. Südtirol verabreicht gerade besonders viele Dosen – auch an jüngere Lehrer. In Österreich heißt es: Bitte warten.

Eines gleich vorweg: Auch in Südtirol ist die Bevölkerung schon ungeduldig. Vor allem anfangs kam die Impf-Aktion der autonomen italienischen Provinz nur langsam voran. Südtirol lag bei der Verabreichung der Impfdosen lang weit unter dem italienischen Durchschnitt. In der Zwischenzeit holte man allerdings auf: 92 Prozent der gelieferten Impfdosen wurden bis Dienstag, neun Uhr, in Südtirol verimpft.