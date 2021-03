„Klatsch-Klatsch und Danke – das ist zu wenig“: Frauentag im Parlament

Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) kritisierte den Bundeskanzler am Montag sharf.

SPÖ, FPÖ und Neos hatten am Montag (unter anderem) den Kanzler in den Nationalrat geladen. Er nutze die Gelegenheit, um die Ereignisse am Wochenende zu kritisieren. Vor allem die rote Frauenchefin empörte er damit.

Es ist Minute sieben, 60 Sekunden Redezeit hat Gabriele Heinisch-Hosek noch, da hat sich die Frauensprecherin der SPÖ endgültig in Rage gesprochen. Sogar in den Abgeordnetenreihen der anderen Parteien wird das anerkennend kommentiert. „Na hallo!“, ruft jemand aus der ÖVP. In der FPÖ ist man ebenfalls unterhalten, vermutlich auch etwas amüsiert. Normalerweise gibt es einen solchen Lärmpegel, wenn jemand der freiheitlichen Abgeordneten spricht.