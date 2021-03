Cselley-Mühle in Oslip: Ein Müller für die „Mü“

(c) Birgit Machtinger

Die Cselley-Mühle in Oslip hat einen neuen Eigentümer. Der Kunstsammler und einstige Family Park-Betreiber Mario Müller hat zahlreiche neue Ideen. Vorher wird aber noch das 45. Jubiläum gefeiert.

„Ich weiß nicht, was ich eröffne, aber ich eröffne es“, sagte Fred Sinowatz, als dereinst das Aktionszentrum Cselley-Mühle in Oslip eingeweiht wurde. Die beiden burgenländischen Künstler Sepp Laubner und Robert Schneider hatten die Mühle vor inzwischen 45 Jahren gekauft – und sie zu einem über die Grenzen des Burgenlands bekannten Kunst- und Kulturzentrum ausgebaut. Nun wird sich in Oslip bald einiges tun. Denn „die Mü“ hat einen neuen Eigentümer.