Illegal geöffnete Kinos, besetzte Theater, eine intellektuell aufmüpfige Jugend: Die Franzosen wehren sich rabiat gegen den kulturellen Stillstand.

Dass die Kunst von einer Willkürherrschaft geknebelt wird...“: Mit heiserer Stimme deklamiert ein Schauspieler ein Sonett von Shakespeare vom Balkon des Odéon-Theaters in Paris. Ja, so revoltiert man, so heizt man der Menge ein! Über 30 Theater in ganz Frankreich sind mittlerweile gestürmt, von Schauspielern und Studentinnen.