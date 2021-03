Über den Wolken: Wie geht es mit der Luftfahrt weiter?

Die Flugbranche ist eine der am stärksten von der Coronakrise betroffenen Wirtschaftszweige. Die Osterferien stehen unmittelbar vor der Tür; viele Menschen würden gerne wieder vereisen; andere packt zumindest die Reisesehnsucht wieder, wenn sie an den Sommer denken. In dieser Folge sehen wir uns an, wie es derzeit eigentlich ums Fliegen steht.

Presse-Wirtschaftsredakteur Jakob Zirm war auf dem Flughafen Schwechat, hat mit einigen wenigen Passagieren geredet, die auch jetzt fliegen und er hat AUA-Chef Alexis von Hoensbroech zum Interview getroffen.

