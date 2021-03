An der steirisch-niederösterreichischen Grenze wird Mitteleuropas einziger Urwald doppelt so groß. Gleichzeitig ist noch unklar, ob Österreich in der „High Ambition Coalition for Nature and People“ mitmacht.

Selten hat ein Schutzgebiet so viele Politiker an einen Tisch gebracht: von der Bürgermeisterin über Landesräte bis zu zwei Ministerinnen, immerhin aus drei Parteien. Und deren Wortmeldungen waren weniger in der Tagespolitik verankert, sondern hatten beinahe etwas von Zeitlosigkeit.