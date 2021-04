Slawi Trifonow: Der Königsmacher im bulgarischen Machtpoker

Ein Sänger und Showmaster schoss mit seiner neuen Partei auf Rang zwei bei der Wahl hoch. Slawi Trifonow hält nun alle Trümpfe in der Hand. Der Starpolitologe Ivan Krastev glaubt nicht, dass Langzeit-Premier Borissow sein Amt behalten kann.

Noch immer hält sich Bulgariens eigentlicher Wahlsieger über seine Pläne bedeckt. „Heute seid ihr die Gewinner! Ihr habt die Macht zurückerhalten, und der Wechsel ist unvermeidlich“, gratulierte Slawi Trifonow in der Wahlnacht seinen Anhängern zum Erfolg der von ihm gegründeten Protestpartei „Es gibt ein solches Volk“ (ITN) per Facebook. Seitdem ist der mit Corona infizierte Impfskeptiker in die Quarantäne abgetaucht – und hat die Spekulationen über die Nachwahlszenarien den von ihm im Wahlkampf konsequent gemiedenen Medien überlassen.