Technologieaktien gehört die Zukunft. Aber nicht nur in den USA. Analysten haben drei chinesische Papiere ausgemacht, die nach der jüngsten Korrektur stark nach oben drehen dürften.

Wer gemeint haben sollte, dass die Korrektur bei Technologieaktien im ersten Quartal eine längere Krise auf dem Sektor ankündigt, ist inzwischen eines Besseren belehrt worden. Gerade die in dieser Woche vorgelegten Zahlen der US-Tech-Giganten haben in Erinnerung gerufen, wo das ganz große Geschäft läuft. Ob Apple oder Facebook, ob Amazon oder die Google-Mutter Alphabet – die Umsätze und Gewinne haben einmal mehr verblüfft. Die Konzerne wachsen ungebremst.

Der Blick in die USA sollte freilich nicht vergessen machen, dass sich auch in anderen Erdteilen Großes auf dem Technologie- und E-Commerce-Sektor tut.