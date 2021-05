Ein globales Problem und seine falsche Lösung

Ein Aussetzen der Patente für Covid-Impfstoffe mag zwar ein populärer Schritt sein. Das Problem der globalen Serum-Verteilung löst es aber wohl kaum.

Es ist eine Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, die zeigt, wie drastisch sich die Politik in den USA seit dem Wechsel im Weißen Haus gewandelt hat. So erklärte Biden unter dem Druck des linken Flügels seiner Partei, dass die USA dem Ansinnen innerhalb der WTO positiv gegenüberstehen, die Patente für Covid-Impfungen auszusetzen. Nun liegt es an der EU, ob es wirklich so kommt. Dort zeigt man sich gesprächsbereit.