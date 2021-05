Das sind die wahren Profiteure des Rohstoffbooms

Die Rohstoffpreise gehen durch die Decke wie seit über zehn Jahren nicht. Mit einer Investition in Bergbaukonzerne lässt sich gut daran verdienen. Allerdings haben sie ein großes Problem. „Die Presse“ hat die wichtigsten Player unter die Lupe genommen.

Wien. Chinas Rohstoffhunger ist zurück. Und während der Pandemie hat sich auch noch das Angebot an Rohstoffen verknappt. Die Folge: Die Rohstoffpreise schnellen in die Höhe, was das Zeug hält. Analysten von Citigroup und JP Morgan sprechen bereits von einem neuen „Rohstoff-Superzyklus“, wie es ihn zuletzt vor 20 Jahren gegeben hat. Der Bloomberg Commodity Index, der die Preisentwicklung von 20 Rohstoffen – ausgehend von Öl über Gold, das unter anderem über Aktienkursverluste hinwegtrösten kann, und Industriemetalle bis hin zu Agrarrohstoffen – widerspiegelt, befindet sich auf einem Sechsjahreshoch. Vor allem einige Metalle sind teuer wie nie zuvor.



Gute Aussichten für Rohstoffkonzerne also, deren Aktien seit Jahresbeginn stark gestiegen sind. Dabei scheinen die Unternehmen auf den ersten Blick noch immer günstig. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von Konzernen wie BHP oder Rio Tinto liegen im einstelligen Prozentbereich, die Dividendenrendite beträgt um die fünf Prozent. Das wirft die Frage auf: Wo ist da der Haken?