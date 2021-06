Verwirrung um russische Schüsse auf britisches Kriegsschiff

(c) REUTERS (SERGEY SMOLENTSEV)

Unwirsche Warnung nach mutmaßlicher Grenzverletzung verdeutlicht Moskaus militärischen Anspruch auf Schwarzes Meer.

Im Schwarzen Meer hat sich am Mittwoch ein gefährlicher Zwischenfall ereignet: Ein russischer Suchoi-Kampfjet warf vier „Warnbomben“ unweit des britischen Zerstörers HMS Defender ab, weil sich das Schiff laut Darstellung Moskaus in russischen Hoheitsgewässern befunden hatte. Zudem feuerten russische Grenzschützer von See aus Warnschüsse auf das britische Kriegsschiff ab. Der Vorfall ereignete sich kurz nach zwölf Uhr Ortszeit.