Im Krisenmodus in Washington

Die Flutkatastrophe in der Heimat ließ Angela Merkel bei ihrem Abschiedsbesuch im Weißen Haus nicht in Ruhe.

Wien/Washington. Der Küchenchef des Weißen Hauses ließ am Donnerstagabend ein Dinner servieren, zu dem Joe Biden die Ex-Außenminister Hillary Clinton und Colin Powell sowie Mitch McConnell, den Führer der republikanischen Minderheit im Senat, geladen hatte. Der Ehrengast drängte indessen nach Hause. Angela Merkel hatte sogar Joachim Sauer, ihren Mann, zu ihrer Abschiedsvorstellung nach Washington mitgebracht.



Doch die Nachrichten aus der Heimat, die stetig steigenden Opferzahlen der Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ließen der deutschen Kanzlerin keine Ruhe. Als sie am Mittwoch in die US-Hauptstadt abgeflogen war, war das Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar.

Gleich nach der Landung gab sie in der deutschen US-Botschaft im Stadtteil Foxhall Village eine improvisierte Pressekonferenz. Ständig ließ sich Merkel über die Ereignisse im Westen Deutschlands unterrichten und hielt telefonisch Kontakt zum Bundeskanzleramt in Berlin und den Zentralen der Landesregierungen in Düsseldorf und Mainz. In der Pressekonferenz mit Biden im East Room des Weißen Hauses richtete sie auch eine Botschaft an die gebeutelte Bevölkerung in den Hochwassergebieten: „Wir werden sie in schwierigen, schrecklichen Zeiten nicht allein lassen. Wir werden auch helfen, wenn es um den Wiederaufbau geht.“



Passenderweise ging es beim Besuch im Weißen Haus neben der Pandemie auch um den Klimawandel, die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Der US-Präsident und die Kanzlerin, alte Bekannte seit der Ära Barack Obamas, formulierten eine „Washingtoner Erklärung“ über die gemeinsamen Werte und die internationale Kooperation zwischen den USA und Deutschland – den „Verbündeten, Partnern und Freunden“.

Ein zentraler Punkt ist die Energie- und Klimapartnerschaft, die Förderung und Forcierung innovativer Technologien wie Wasserstoff und erneuerbare Energien. „Wir stehen hier im Wettbewerb, und diesen Wettbewerb wollen wir erfolgreich bestehen“, betonte Merkel.



Ihr Tag hatte mit einem Frühstück in der Residenz von Vizepräsidentin Kamala Harris begonnen, und danach verlieh die Johns Hopkins University Merkel die Ehrendoktorwürde – nach Stanford und zwei Jahre nach Harvard. Harris bedankte sich ausdrücklich für die „Jahre der Führung“.

Die Uni verknüpfte die Auszeichnung mit der Hoffnung, die Regierungschefin möge nach Ende ihrer Amtszeit im Spätherbst eine Gastprofessur übernehmen – ein alter Traum der studierten Physikerin, die ihre erste Reise nach dem Fall der Mauer nach Kalifornien unternahm. In ihrer Dankesrede sprach sie sich für eine größere Handlungsfähigkeit der Vereinten Nationen aus. „Denn unverändert bieten sie die beste Chance, um globale Antworten auf globale Fragen zu finden.“ Das Spektrum reiche von Afghanistan über russische Cyberattacken bis zur Ukraine.