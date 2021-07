Nasdaq schafft Börse für Handel mit Privat-Anteilen

Die Nachfrage nach Plattformen für den Handel mit Anteilen an Unternehmen, die sich im Privatbesitz befinden, nimmt seit einiger Zeit stark zu.

Die US-Technologiebörse Nasdaq schafft eine Plattform für den Handel mit Anteilen an privaten Firmen. Zusammen mit einigen Banken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley rief sie Nasdaq Privat Market ins Leben, das ein eigenständiges, unabhängiges Börsenunternehmen werden soll, wie die Nasdaq am Dienstag mitteilte. Auf der Plattform sollen Übernahmeangebote, Auktionen und sogenannte Block-Trades gemacht werden.

Dabei handelt es sich um den Verkauf großer Aktienpakete außerhalb der klassischen Börsen. Investitionen in Nasdaq Privat Market kommen auch von SVB Financial Group und Citigroup. Zu den finanziellen Details äußerte sich die Nasdaq nicht.

Die Nachfrage nach solchen Plattformen für den Handel mit Anteilen an Unternehmen, die sich im Privatbesitz befinden, nimmt seit einiger Zeit stark zu. Die US-Bank JP Morgan beteiligte sich etwa an dem Start-up Zanbato, das solche privaten Investments ermöglicht. Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hatte vergangenen Monat angekündigt, in diesem stark wachsenden Markt mitmischen zu wollen.

(APA/dpa)