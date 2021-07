Nicht alle dürfen länger arbeiten

(c) imago images/MASKOT (Maskot via www.imago-images.de)

Ab 2024 sollen Frauen schrittweise später in Pension gehen. Doch jede zweite schafft es schon heute nicht, bis zum Ruhestand gesund im Job zu bleiben. Die AK warnt vor Altersarmut.

Wien. Die guten Nachrichten gleich zu Beginn: Frauen arbeiten länger. Gingen 2010 nur 38 Prozent aller Arbeitnehmerinnen zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter von 60 Jahren in den Ruhestand, so waren es 2019 bereits knapp 70 Prozent. Das ist gleich doppelt erfreulich: Die Einzelne erhält mehr Pension, das Pensionssystem wiederum erhält ein Paar Jahre länger Versicherungsbeiträge. Im Idealfall geht es genau in dieser Tonart weiter. Ab 2024 wird das Pensionsantrittsalter der Frauen schrittweise bis 2033 auf jenes der Männer (65) angehoben. Noch länger arbeiten hieße noch mehr Pension und noch länger Beiträge für die Pensionskassen. Aber so einfach ist es nicht, warnt die Arbeiterkammer (AK). Die Erhöhung des Antrittsalters sei kein Selbstläufer, sondern berge ernste Gefahren.