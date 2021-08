Die Impf-Schutzwirkung sinkt in Israel

Die Delta-Variante sorgt für einen Anstieg der Ansteckungen, wie ihn Israel seit Monaten nicht gesehen hat. Offenbar war die Hälfte der Infizierten geimpft.

Es gab eine Zeit im Frühling, da schauten viele Europäer nach Israel in der Hoffnung, dort ihre eigene Zukunft zu erblicken: Cafés, Bars, Theatersäle und Fitnessstudios öffneten wieder, nachdem Israel in beispiellosem Tempo über die Hälfte seiner Bevölkerung geimpft hatte. Im Juni ließ die Regierung nahezu alle verbliebenen Corona-bedingten Einschränkungen fallen, selbst in chronisch überfüllten Bussen drängten die Menschen sich wieder maskenlos aneinander. Seit Ende Juni jedoch steigen die Fallzahlen erneut, und seit einigen Tagen erreichen sie Höhen, wie das Land sie seit Monaten nicht gesehen hat: Auf knapp 4000 stiegen sie zuletzt.