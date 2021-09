Mit Messer und Schwert gegen die Corona-Impfung

Die Szene der Impfgegner in Italien radikalisiert sich zunehmend: Eine Gruppierung plante Anschläge bei Anti-Corona-Demos und leitete Adressen von möglichen Zielen weiter, bei Razzien wurden mehrere Waffen gefunden.

Sie nennen sich „Krieger“, ihr Ziel ist „das Ende der Gesundheitsdiktatur“ Italiens. Angriffspläne schmieden sie online, über Telegram. Am Wochenende sollte ihre erste große Aktion stattfinden: Bei Anti-Corona-Protesten in Rom wollte die Gruppe mit „Gewalttaten auf die Impfpolitik der Regierung einwirken“, heißt es im Ermittlungsbericht der Polizei. Bei Razzien in Mailand, Bergamo, Rom, Venedig, Padua und Reggio Emilia wurden Messer, Knüppel, Pfeffersprays sichergestellt – und sogar ein Katana, ein japanisches Kampfschwert.