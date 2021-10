EU-Justizkommissar: "Wir schöpfen gegen Polen alles aus"

EU-Justizkommissar Didier Reynders warnt Warschau vor einem fortgesetzten Bruch des EU-Vertrags und kündigt wachsenden finanziellen und rechtlichen Druck an.

Die Presse: Das Verfassungsgericht in Polen hat vergangene Woche entschieden, dass nationales Recht in mehreren Fällen höher einzustufen ist als EU-Recht. Ungarn unterstützt diese Vorgehensweise. Bedeutet das ein Ende des Primats der EU-Verträge?

Didier Reynders: Nein, das ist nur die Ansicht eines Verfassungsgerichts in einem einzelnen Mitgliedstaat. Die Prinzipien sind sehr klar: Der EU-Vertrag steht über allen nationalen Regeln, auch über der jeweiligen Verfassung. Wenn wir über die Rechtsstaatlichkeit in Europa reden, diskutieren wir normalerweise über Verbesserungen. Das habe ich nun auch in Österreich getan. In Polen geht es aber mittlerweile um eine systemische Frage. Deshalb lassen wir es nicht bei einem Dialog. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, gegen eine solche Entscheidung vorzugehen. Denn diese Entscheidung gefährdet das Fundament der Europäischen Union. Es geht um die Durchsetzung der Unabhängigkeit der Gerichte. Es muss klar sein, dass ein österreichischer, ein polnischer Richter auch ein EU-Richter ist, der nach dem gemeinsamen Rechtsbestand entscheidet. Es geht darum, dass Entscheidungen des höchsten Gerichts der EU, des EuGH, überall anerkannt werden.

Das ist ja bereits ein langer Konflikt mit Polen, der nun eskaliert.

Die vorangegangene Kommission hat bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Wir haben Vorbehalte gegenüber der Bestellung neuer Richter, aber auch gegen die Disziplinarkammer, die Richter ihres Amts entheben kann.

Wird die EU-Kommission für jeden Tag der Nichtumsetzung der EuGH-Entscheidungen in Polen Strafzahlungen einheben?

Wir haben die polnische Regierung aufgefordert, diese Praxis der Disziplinarkammer einzustellen. Aber sie hat es nicht getan. Am 7. September haben wir deshalb eine tägliche Strafzahlung beim EuGH beantragt. Ich gehe davon aus, dass er bald darüber entscheiden wird. Wir haben dabei keine andere Wahl gehabt. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass EuGH-Entscheidungen umgesetzt werden.

Wie hoch könnte diese Strafzahlung ausfallen?

Tschechien hat im Fall einer nicht akzeptierten Entscheidung zu einer Kohlenmine fünf Millionen Euro täglich von Polen gefordert, geworden sind es 500.000. In einem vorangegangenen Fall von illegalen Waldrodungen waren es 100.000 pro Tag. Sie könnte irgendwo in dieser Höhe ausfallen, denn es muss mehr sein als nur ein symbolischer Akt.

Aber warum dauert das so lang? Wir wissen, dass bereits rund 1000 Richter durch das neue politisch unterwanderte Gremium bestellt worden sind. Irgendwann werden ihre Entscheidungen infrage gestellt werden – das sind viele Tausend Richtersprüche.

Wenn die Kommission in solchen Fragen agiert, muss sie selbst alle Regeln der Rechtsstaatlichkeit beachten. Wir sind nicht so schnell wie auf Twitter, wo eine Entscheidung in Polen aufpoppt und wir laut manchen Beobachtern am nächsten Morgen eine Entscheidung treffen und schon am Nachmittag vor den EuGH gehen sollten. Wir müssen zuerst einen Dialog mit der jeweiligen Regierung beginnen. Der gesamte Prozess kann bis zu zwei Jahren dauern. Im Fall der polnischen Justiz haben wir bereits eine nächste Phase mit Entscheidungen des EuGH, deshalb müssen wir jetzt über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die Angriffe gegen das übergeordnete EU-Recht sind nicht neu. In Deutschland hat das Karlsruhe infrage gestellt, in Frankreich der konservative Präsidentschaftskandidat Barnier. Es war Thema beim Brexit. Woher stammt diese neue Welle?

Der EU-Vertrag gilt für alle Mitgliedstaaten. Wir haben in allen Fragen, in denen das übergeordnete EU-Recht konkret angegriffen worden ist, reagiert – auch in Deutschland. Im Fall von Polen geht es erstmals darum, dass der EU-Vertrag infrage gestellt wird. Was wir nun verhindern müssen, ist, dass sich dieser Trend fortsetzt. Jedes Mitgliedsland hat das Recht, den gemeinsamen Rechtsbestand zu debattieren, Änderungen vorzuschlagen. Aber es geht nicht, dass jedes Land sich nach Belieben – à la carte – etwas davon auswählt.

Aber wenn Polen nicht einlenkt, was wäre die Konsequenz?

Es geht darum, dass Polen immer stärkere rechtliche und finanzielle Konsequenzen spüren wird. Es gibt einen Zusammenhang zwischen all den geplanten Reformen und ihrer Finanzierung. Da ist dann zu erwarten, dass sich die Debatte im Land selbst verstärken wird. Wir haben jetzt schon eine unterschiedliche Ansicht im Senat und Parlament, es gibt Demonstrationen. Der Druck wird noch steigen.



[RV8VT]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.10.2021)