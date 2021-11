Deutsche Wirtschaft hadert mit teurem Strom und Personalmangel

Drucken

Hauptbild • Die deutsche Autoindustrie war immer für ein Wirtschaftswunder gut. So auch in den 2010er-Jahren. Mittelfristig leidet aber auch sie unter den Standortfaktoren. • REUTERS

Nach Jahren des Wirtschaftswunders machen sich nun die Versäumnisse der Wirtschaftspolitik bemerkbar. Die Energiewende erfolgte zu schnell, die Überalterung wurde und wird ignoriert.

Wien. Es ist wahrlich kein gutes Omen, das vom Münchner Ifo-Institut just am Tag der Vorstellung der neuen deutschen Ampel-Koalition kam. So sank der Ifo-Index, der die Stimmung unter Topmanagern in der deutschen Wirtschaft misst, zum fünften Mal in Folge. Lieferengpässe sowie die vierte Welle der Corona-Pandemie drücken auch ohne offiziellen Lockdown in Deutschland auf die konjunkturelle Stimmung.