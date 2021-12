Wie im Film: Heimische Kinokultur

Drucken

Hauptbild • Magie. Im Filmcasino schärft Gerald Knell die Identität des Ortes nach. • (c) THOMAS GOBAUER

Kinos kann man nicht digitalisieren. Gut, dass manche Menschen sie lieben, pflegen und erhalten. Als Nahversorger magischer Momente

und Schatzwärter der Filmkultur.

Das muss doch Magie sein. Sonst wären die Menschen doch nicht so in den Bann geschlagen – von ganz bestimmten Orten: Die Kinos sind die Zauberschlösser des Films. Und auf das Publikum lassen sie gleich mehrere Zaubersprüche gleichzeitig wirken: die Architektur, die Nostalgie, die Geschichte, das Gefühl, nicht nur Konsument, sondern auch Publikum zu sein. All das triggert Sympathien. Schließlich lässt sich Atmosphäre auch nicht digitalisieren. Noch dazu weiß man aus Filmen: Magie und Liebe sind Urverwandte. So pflegen manche Menschen in Wien eine ganz intensive Beziehung zu „magischen“ Orten der Filmkultur und befeuern damit auch die Leidenschaft aller anderen. Da schwören sie Communitys auf ihre Lieblingsgenres ein, da lassen sie Kinobesucher brav der Raum- und Gefühlsdramaturgie folgen, die die Gestalter einst so raffiniert für sie ausgelegt haben. Allzu viele Kinos mussten in den letzten Jahrzehnten schließen. Aber das Engagement einiger Menschen hält die Türen von ein paar ganz besonderen Orten noch immer standhaft offen.