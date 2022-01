Nehammer und Tanz

Oder: Warum der Kalte-Atem-Test im Freien hilft und Karl kürzer als Sebastian ist.

Wand statt Welle, durchseuchen statt durchimpfen, Impfregister-Hickhack statt Impfpflicht-Einigkeit. Das Jahr 2022 beginnt sich schon ziemlich zu ziehen. Nun hat sich auch noch der dreimal geimpfte Bundeskanzler (für Herbert Kickl und Co. ein Elfer ohne Tormann) mit Corona angesteckt. Angeblich bei seinem Leibwächter. Immerhin eine Pointe in all der Tristesse.

Karl Nehammer eignet sich ja im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht so gut für Schlagzeilen. Nein, nicht seiner mangelnden Strahlkraft wegen, sondern weil der Name Nehammer seiner Länge wegen (samt Doppel-M) nur schwer in einen Titel passt. Dafür ist der Vorname sehr kurz, der war bei Kurz dafür lang (Sebastian). Es wird also wieder öfter das Wort Kanzler in Titeln zu lesen sein.