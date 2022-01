Vorarlberger Polizeioffizier moderierte Corona-Protest

(c) Clemens Fabry, Presse

Der Mann wurde von seinen vordringlichsten Aufgaben entbunden, heißt es. Auch disziplinarrechtliche Konsequenzen werden geprüft.

Ein hochrangiger Offizier der Vorarlberger Polizei hat vor Kurzem eine in Bregenz durchgeführte Demonstration gegen Corona-Maßnahmen moderiert. Weil er keine Schutzmaske trug, als er sich anschließend unter die Teilnehmer der Demonstration mischte, erhielt er eine Anzeige.

Nun wurde er von seinen vordringlichsten Aufgaben entbunden, auch disziplinarrechtliche Konsequenzen werden geprüft, bestätigte am Freitag ein Polizeisprecher einen Artikel der "Vorarlberger Nachrichten".

Kurzfristig eingesprungen

Der Polizist gilt als strikter Gegner der Corona-Impfung und soll der Partei MFG nahe stehen. Wegen der fehlenden Schutzimpfung musste bereits ein Auslandseinsatzes des Mannes in Italien abgebrochen werden - dort herrscht für Exekutivkräfte eine Berufsgruppenimpfpflicht.

Wieder in Vorarlberg, nahm der Polizeioffizier an vorderster Front an einer Corona-Demonstration teil. Weil sich der vorgesehene Moderator verspätete, übernahm der Polizist kurzerhand dessen Aufgabe.

