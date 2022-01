Lustige Weltuntergangslieder

Wladimir Kaminer erkundet für 3sat Österreichs Musiklandschaft. Ein Gespräch über Melissa Naschenweng, seine eigene Band – und Putins Pläne.

Wladimir Kaminer ist einer, der die Welt um sich herum aufmerksam beobachtet. Neue Einblicke gewährt ihm zum Beispiel die in loser Folge produzierte 3sat-Serie „Kaminer Inside“ – auch, was das Innenleben des Fernsehgeschäfts betrifft. Für die jüngsten Ausgaben hat Kaminer die Musikszenen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz erkundet. Jedes Land, berichtet er amüsiert, habe unbedingt als Erstes ausgestrahlt werden wollen, „die haben richtig Randale gemacht“.

Österreich hatte in dem Fall am Ende das Nachsehen: Mit einer Sendezeit um 21.45 Uhr hat es den letzten Startplatz am Samstagabend. Worum es in der Serie geht? „Ich glaube, wir suchen verstärkt nach Dingen, die uns unterscheiden“, sagt der in Berlin lebende Schriftsteller, der vor gut 20 Jahren mit seiner Russendisko (und dem gleichnamigen Roman) berühmt wurde. „Es wird in dieser globalisierten Welt, in diesem Europa alles immer gleicher. Anhand dieser drei Länder, die die gleiche Sprache sprechen, wird die Frage nach Unterschieden scharf gestellt.“