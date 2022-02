Die Polizei räumt am 1.2. das Protestcamp in Wien.

Nach der Räumung des Protestcamps in Aspern am Dienstag, haben am Mittwoch die Bauarbeiten begonnen. Die Stadt Wien hat es eilig, die 3,2 Kilometer lange Stadtstraße zwischen S1 und S8 zu bauen. Der Protest der Klimaschützerinnen soll aber weitergehen. Teresa Wirth aus dem Wien-Ressort der "Presse" über die Fronten im Straßenbau-Streit.

Schnitt: Georg Gfrerer

Credit: Puls24

Gastgeberin/Host: Anna Wallner.

Audio und Produktion: Georg Gfrerer/Aaron Olsacher/ www.audio-funnel.com.

Grafik: David Jablonski.