Steigende Mietpreise in den meisten Bezirken Österreichs

Willhaben: Simmering, Hermagor und Villach verteuerte sich 2021 deutlich.

In nahezu allen Bezirken Österreichs stiegen die Wohnungsmieten 2021 an. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Marktanalyse der Immobilienplattform Willhaben.at hervor, die sich der Mietpreisentwicklung am heimischen Wohnungsmarkt gewidmet hat.

Lag in Wien die größte Steigerung im Vergleichsjahr 2020 bei 4,1 Prozent (3., Landstraße), waren es im Vorjahr 10,9 Prozent in Simmering (11.). Bei letzterem stieg der Quadratmeterpreis im Schnitt von 14 Euro auf 15,53 Euro. Im direkten Bezirksvergleich mit den anderen Bundesländern war nach Simmering die größte Preissteigerung in Hermagor (9,3 Prozent), Villach (7,6 Prozent) und Krems-Land (7,1 Prozent) zu verzeichnen.

In rund 85 Prozent der von der Immobilienplattform untersuchten Bezirke Österreichs zogen die durchschnittlichen Qudartmeterpreise von Mietwohnungen an. „Auch 2021 gab es größtenteils Preissteigerungen und wieder nur ausgesprochen wenige Bezirke, in denen die Mietpreise im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Nur bei etwa 15 Prozent aller ausgewerteten österreichischen Bezirke war dies der Fall“, sagt Judith Kössner, Head of Immobilien bei Willhaben.

Teure Innere Stadt

Als der hochpreisigste Wiener Bezirk beim Mieten ging erneut die Innere Stadt (1.) mit 19,3 Euro/m2 hervor. Auf rund 15 Euro/m2 kommen jeweils die Bezirke Landstraße (3.), Donaustadt (22.), Döbling (19.) sowie Wieden (4.) und Mariahilf (6.). Laut Willhaben.at waren 2021 Wiens günstigste Mietobjekte in Brigittenau (20.) zu finden – mit im Schnitt 13,20/m2 Euro.

Höchste Mieten

Ein Blick auf die Bundesländer zeigt, dass die weiteren Spitzenreiter bei den Quadratmeterpreisen im Westen Österreichs zu finden sind. Allen voran liegt Innsbruck (18,50 Euro), gefolgt von Kitzbühel (17,30 Euro) und auf Platz 4 folgt Salzburg Stadt mit im Schnitt 16,10 Euro.

Die niedrigsten Mietpreise je Quadratmeter verzeichnete laut Willhaben.at 2021 der Bezirk Güssing (7,50 Euro) im Burgenland, Murtal in der Steiermark mit 7,60 Euro und Gmünd in Niederösterreich (7,70 Euro).