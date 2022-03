Fünf Lehren aus dem Ukraine-Krieg

Krisenzeiten eignen sich, um Glaubensgrundsätze zu überprüfen.

New York. Dass dieses Börsenjahr 2022 ein holpriges werden würde, war weitgehend erwartet worden. Analysten führen zu Jahresbeginn die Unsicherheiten rund um das Coronavirus sowie die Zinspolitik der US-Notenbank Fed als Gründe für Kursschwankungen an. Nun scheinen diese Sorgen fast schon nebensächlich, es tobt ein schwerer Krieg in Europa, und ein Ende ist nicht in Sicht. Man kann aus Extremsituationen immer lernen, und Investoren, die diese fünf Punkte beachten, werden vermutlich besser aussteigen als jene, die in Panik verfallen.