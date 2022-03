Brisanter US-Plan: Alte Kampfjets für die Ukraine

via REUTERS

Die Regierung in Warschau sträubt sich gegen die Lieferung von MiG-Jets an Kiew.

Bei seiner jüngsten Europa-Tour, die ihn am Dienstag zu Emmanuel Macron nach Paris führen wird, hat US-Außenminister Antony Blinken eine dezidierte und mehrdeutige Botschaft parat. Der eine Teil, das beruhigende Mantra, lautet: „Wir versuchen den Krieg in der Ukraine zu stoppen, nicht einen größeren zu starten.“ Der zweite Teil enthält indessen eine unmissverständliche Warnung an Moskau: „Wir schießen russische Flugzeuge herunter, die fremden Luftraum verletzen.“ Und: „Wir werden bei einer Aggression jeden Quadratzentimeter des Nato-Territoriums verteidigen.“

Dies bekräftigte Blinken auf jeder Station seines Ost- und Südosteuropa-Trips zur demonstrativen Solidarität mit den Nato-Partnern – in Polen, Moldau, Litauen, Lettland und Estland, wo er schließlich mit Yair Lapid, seinem israelischen Kollegen, zusammenkam.