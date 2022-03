Klaus Holetschek, Bayerns Gesundheitsminister (CSU), will für den Herbst gerüstet sein. Er spricht über die Radikalisierung der Impfgegner und die Lehren aus der Pandemie.

Die Presse: In welcher Phase der Pandemie befinden wir uns denn gerade? Sind wir schon im Übergang zu einer Endemie?

Klaus Holetschek: Wenn man die Pandemie Revue passieren lässt, sieht man, dass dieses Virus unberechenbar ist und dass es uns immer wieder vor neue Herausforderungen mit neuen Mutationen gestellt hat. Wir sind noch in der Pandemie, aber an einem Punkt, an dem wir die Lage anders bewerten können.