Drucken



Kommentieren Hauptbild • Im Wohnzimmer der Duscheks: Bernhard, Katharina und Oksana Duschek haben Oksanas Schwester Zorianna Huk, deren Tocher Emilia sowie den Sohn einer Freundin, Denys Zahul, aufgenommen (v. li.). • Clemens Fabry

Eine Familie, die geflüchtete Menschen bei sich aufnimmt. Eine Dolmetscherin, die ihnen bei den Amtswegen weiterhilft. Eine freiwillige Helferin, die im Notquartier auf dem Hauptbahnhof Essen verteilt und Trost spendet. Oder ein Wiener Theater, das Familien kostenlos Wohnraum zur Verfügung stellt: Das Engagement für aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Wien ist groß – und vielfältig.

„Wo gibt es hier einen Keller, wann geht der Alarm wieder los"

Die dreiköpfige Familie Duschek hat vergangene Woche die ukrainische Schwester von Oksana Duschek mit ihrer Tochter sowie den Sohn einer Freundin mit dem Auto zu sich nach Wien geholt.

Das Erste, das die vierjährige Emilia von ihrer in Österreich lebenden Tante nach der Ankunft in Wien wissen will: „Wo gibt es hier einen Keller, und wann geht der Alarm wieder los?“ Die Tante will sie beruhigen und erzählt ihr, dass das bloß ein Spiel gewesen sei. Doch die Vierjährige weiß genau, was Sache ist und erwidert empört: „Das ist kein Spiel!“

Die Ukrainerin Oksana Duschek ist vor 17 Jahren nach Österreich zu ihrem Mann Bernhard gezogen. Im Zuge des Ukraine-Kriegs hat sie nun ihre Schwester Zorianna Huk mit ihrer Tochter Emilia und dem 17-jährigen Sohn ihrer Schulfreundin, Denys Zahul, zu sich nach Wien geholt. „Wir haben uns am Anfang große Sorgen gemacht. Er hat die ersten drei Tage nichts gegessen, aber jetzt taut er ein bisschen auf“, erzählt Oksana Duschek. Er sage trotzdem noch öfter, dass er jetzt zurückfahre und sie erkläre ihm dann, dass das mit seiner Mutter aber abgemacht sei und er bei ihr bleiben müsse. Erkannt hat er die Freundin seiner Mutter kaum mehr. „An die Süßigkeiten kann er sich noch erinnern. Er kannte mich als die Schokobananen-Tante“, lacht Frau Huk und Denys schmunzelt verlegen.

Familie Duschek lebt im 18. Wiener Bezirk in einer 110 Quadratmeter großen Drei-Zimmer-Wohnung. Die 13-jährige Tochter der Duscheks ist ins Elternzimmer gewandert, damit ihre Tante und Cousine ein eigenes Zimmer haben. Denys schläft auf einer Matratze im großräumigen Wohnzimmer. Für Privatinitiativen, wie die der Duscheks, ist der erste Weg zum Meldeamt und das haben sie auch bereits gemacht. „Als wir dann gefragt haben, wie es jetzt weiter geht, und was der nächste Schritt ist, konnte uns eigentlich niemand weiterhelfen“, erzählt Bernhard Duschek. „Die Menschen, die in die Auffanglager kommen, können sich an die Caritas wenden und die erledigen dann alles für sie.“ Am schlimmsten aber sei die Ungewissheit. „Wir sind alle recht besorgt und wissen nicht, wie es ausgehen wird und weitergeht. Haben wir danach noch unsere Heimat oder nicht?“, sagt Duscheks Frau.