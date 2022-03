Wenn man jetzt doch nur Ölaktien hätte . . .

Die Unterscheidung zwischen krisensicheren und krisenanfälligen Aktien bringt einen nicht weiter: Dafür sind die Krisen zu unterschiedlich.

Was haben Peru, Katar, Kuwait und Bahrain gemeinsam? Es sind rohstoffreiche Länder. Und ihre Börsen sind die besten seit Jahresbeginn, wie eine Bloomberg-Statistik zeigt. Allesamt konnten sie in den nicht einmal drei Monaten um mehr als 15 Prozent zulegen. Öl und Rohstoffe – das sind so ziemlich die einzigen Branchen, die derzeit profitieren.

Und zwar herausragend profitieren. So gibt es im 30 Werte umfassenden US-Leitindex Dow Jones seit Jahresbeginn nur acht Gewinner, bei sechs davon liegt das Kursplus im einstelligen Bereich, bei einem – dem Versicherer Travelers – sind es elf Prozent. Bestperformer Chevron, ein Ölkonzern, bringt es hingegen auf 46 Prozent Kursplus. Auch alle zehn Bestperformer im breit gefassten Aktienindex S&P 500 kommen aus dem Öl- und Ölzulieferbereich.