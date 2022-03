Reallohnverlust trotz Sechs-Prozent-Forderung?

Die Inflation steigt, die Gewerkschaft will die „besten Abschlüsse aller Zeiten“ herausschlagen. Sie statuiert ein Exempel in der Elektronikindustrie und verlangt sechs Prozent mehr Lohn. Unter dem Strich könnte trotzdem ein Reallohnverlust stehen.

Die Hochsaison für Lohnverhandlungen ist im Herbst mit der großen Metaller-Lohnrunde, die immer noch richtungsweisend für viele andere Branchen ist. Die Frühjahrslohnrunde findet normalerweise weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Heuer ist das anders. Die steigende Inflation rückt sie in den Fokus der Öffentlichkeit. Am frühen Mittwochabend startete die Elektronikindustrie das große Feilschen. Gewerkschaft und Arbeitgeber verhandeln die Löhne von mehr als 60.000 Beschäftigten. Und die Forderung hat es in sich: Die Gewerkschaft will eine Lohnerhöhung von sechs Prozent herauschlagen. Das ist eine „Rekordforderung“, so die Arbeitnehmervertreter, und „der höchste Wert seit Jahrzehnten“, teilen sie mit.

„Die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise sowie die hohen Kosten fürs Wohnen schlagen voll auf unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben durch“, so die Chefverhandler der Gewerkschaft, Rainer Wimmer und Karl Dürtscher. Es müsse auch im Interesse der Arbeitgeber sein, die Kaufkraft zu erhalten.

Die Elektronikindustrie macht den Auftakt für eine Lohnrunde, die spektakulär werden dürfte. Rainer Wimmer, der Vorsitzende der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge, hatte kürzlich bereits in der „Presse am Sonntag“ angekündigt, dass man in den Lohnverhandlungen „die besten Abschlüsse aller Zeiten“ zuwege bringen wolle. „Die Voraussetzungen sind so gut wie schon lang nicht mehr“, sagte er im Interview.

Die Basis für die Lohnverhandlungen ist traditionell die Inflationsrate der zurückliegenden zwölf Monate und der erwartete Zuwachs der Produktivität. Zugrunde gelegt wird für die Elektronikindustrie eine durchschnittliche Inflation von 3,5 Prozent. Psychologisch betrachtet spielt aber vor allem eine Rolle, dass die Teuerung in den vergangenen Monaten stark gestiegen ist. Im Februar kletterte sie auf 5,9 Prozent, den höchsten Wert seit 1984 und damit seit fast 40 Jahren. Es ist auch nicht mehr auszuschließen, dass die Inflation zwischenzeitlich auf zweistellige Werte klettert.