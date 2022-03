Selenskij-Rede: Österreichs heikle Einladungspolitik

Soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij im Nationalrat reden? Neos, ÖVP und Grüne sagen: ja. Teile der SPÖ sind skeptisch. Es wird vor allem an der FPÖ scheitern.

Wolodymyr Selenskij hatte zuletzt einige Einladungen erhalten. Der ukrainische Präsident trat unter anderem in Paris, in Rom, Jerusalem und Washington auf. Es war ein virtueller, symbolischer Besuch. Aber auch ein starkes Signal: Die Abgeordneten der jeweiligen Länder hatten Selenskij gebeten, eine Ansprache zu halten. Als Zeichen dafür, dass sie die Ukraine im russischen Angriffskrieg unterstützen.



Und in Wien? Dort wird Selenskij aller Voraussicht nach nicht auftreten. Und das, obwohl am Mittwoch durchaus Bewegung in die Sache kam. Die SPÖ, die zuvor zumindest unentschlossen war, stellte klar: Wenn Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) eine offizielle Einladung ausspreche, werde man nicht dagegen sein. Am Nachmittag teilte Sobotka dann aber schriftlich mit: „Wenn das Einvernehmen zwischen den Fraktionen hergestellt ist, wird man eine Lösung finden. Ich war und bin jedenfalls dazu bereit, das zu ermöglichen.“



Was Sobotka meint, aber nicht dazusagt: Es wird Selenskijs Auftritt nur dann geben, wenn alle Parlamentsparteien dafür sind. Und das wird wohl nicht passieren: Denn die FPÖ wehrt sich nach wie vor gegen eine Einladung. „Wir würden das auch für (den russischen Präsidenten Wladimir, Anm.) Putin nicht haben wollen oder irgendeine andere Kriegspartei“, sagte Parteichef Herbert Kickl am Dienstag dazu. In Wien gebe es aber einen Verhandlungstisch, denn: „Wir sind für eine aktive Neutralität“.