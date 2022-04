Prügeleien, Phantomwähler und Doppelwahllisten in Serbien

Der Superwahltag wurde von zahlreichen Zwischenfällen überschattet. Muss die Partei von Staatschef Aleksander Vučić mit deutlichen Einbrüchen rechnen?

Belgrad. Wahlchaos in Serbien: Eine Stunde nach der Schließung der Wahllokale kündigte die Nationale Wahlkommission (RIK) überraschend die Verschiebung der Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses der Parlaments-, Präsidentschafts- und Belgrader Kommunalwahlen auf Montag an. Bei der letzten, von der Opposition weitgehend boykottierten Parlamentswahl 2020 hat die RIK das Ergebnis noch bis 23 Uhr bekannt gegeben. Fest steht bisher nur: Die letzten Prognosen regierungsnaher Institute vor der Wahl hatten einen klaren Sieg von Präsident Aleksandar Vučić und seiner nationalpopulistischen SNS vorhergesagt.

Doch die mit rund 60 Prozent höchste Wahlbeteiligung in den vergangenen zehn Jahren sollte am Sonntagnachmittag nicht nur für lange Warteschlagen vor allem vor den Wahllokalen in der Hauptstadt Belgrad sorgen, sondern auch für die Verlängerung der Wahl sorgen: Auch zwei Stunden nach offiziellem Wahlende wurde in vielen Wahllokalen noch immer gewählt.