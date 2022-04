Oliver Sim: Die Freiheit, ein Obstgarten

Cool und uncool zugleich: The XX waren in den Nullerjahren die faszinierendste neue Band aus England. Nun präsentiert ihr Bassist Oliver Sim seine zweite Solosingle.

Oliver Sim: „Fruit“. Wenige Begriffe sind so kulturell aufgeladen wie die Frucht, es beginnt bei Adam und Eva und endet nicht beim Jesus-Wort „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Die Frucht ist Symbol der Verlockung, zugleich kann sich jeder selbst als Frucht der Eltern verstehen. Beide Assoziationen schwingen in diesem gar nicht frugal arrangiertem Song mit und verschwimmen ineinander: „If I've got my father's eyes, I've got my mother's smile“, singt Oliver Sim mit seinem sinnlich vibrierenden Bariton im Refrain, doch in der Strophe fragt er: „What would my father do? Do I take a bite of the fruit?“ Dann ist kurz von Scham die Rede, aber der Stolz siegt. „Wrong or right, you're standing in front of a green light“ – was für ein Bild vom Aufbruch in die Freiheit! Die dann, die Älteren (und Eltern) werden lächeln, ziemlich nach Indie-Disco der Eighties klingt. Eine Paradies-Außenstelle mit obstinatem Bass und elektronischem Schlagzeug, auch nicht schlecht.

