Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

„Völkermord“ und „Kriegslogik": Russland werde seine „militärische Spezialoperation durchziehen, bekräftigte der russische Präsident Wladimir Putin gestern - und ging dabei indirekt auf den Vorwurf von Österreichs Kanzler ein, wonach er einer „Kriegslogik“ folge. US-Präsident Joe Biden wirft ihm unterdessen "Völkermord" vor. Über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine berichten wir im Livebericht.

Auf wen hört Putin noch? War es naiv zu glauben, dass Karl Nehammer den Kreml-Chef beeinflussen kann? Wer könnte Putin denn jetzt überhaupt noch erreichen? Fragen, denen wir in unserer aktuellen Podcast-Folge nachgehen. Mehr dazu.

Menschenrechtsbericht: Die USA befürchten einen weltweiten Rückgang der Demokratie. Er sei besonders am russischen Krieg in der Ukraine zu erkennen. Auch in Österreich sei die Demokratie bedroht - unter anderem durch Korruption in der Regierung. Mehr dazu.

Personenschützer: In der Cobra-Affäre rund um zwei Personenschützer der Familie des Bundeskanzlers ermittelt nun auch die Justiz. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet, es geht um den Verdacht des Amtsmissbrauchs. Mehr dazu.

Vierte Impfung - für wen? Das Nationale Impfgremium empfiehlt in einer neuen Einschätzung die vierte Impfung nur für Risikogruppen. Dies gilt für Über-80-Jährige allgemein sowie für Über-65-Jährige mit Vorerkrankungen. Allen anderen sollte eine Impfung jedoch auch nicht verwehrt werden. Mehr dazu.

Mehr zuhören, weniger groß ankündigen: Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) spricht über den umstrittenen 500-Euro-Bonus für Direktoren, über den Digitalunterricht der Ukraine, das positive Signal der Matura und von machbaren Schritten – im Interview [premium].

Gewalt an Frauen: Gewalttätige Männer, gegen die ein Wohnungs-Betretungsverbot besteht, müssen seit September verpflichtend zum Präventions-Gespräch. Eine präventive Maßnahme, die sich als durchaus sinnvoll erweist, schreibt Manfred Seeh in der schreibt in der Morgenglosse.

Blick ins Archiv: Heute vor 100 Jahren ging es in der „Neuen Freien Presse“ auch um Russland, konkret um Charkow. Die Stadt wurde damals von Cholera bedroht. Ein Sauberkeitsmonat wurde angeordnet. Wien sollte sich, so hieß es damals, daran ein Beispiel nehmen. Mehr dazu. [premium]