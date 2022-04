Volksoper unter Lotte de Beer: Operetten, Brecht und Harald Schmidt

Die ersten Premieren unter der neuen Direktorin bringen Operettenklassiker, eine Uraufführung, Ballett und Musiktheater. Debütieren werden Prominente wie Sona MacDonald oder Harald Schmidt.

Mit acht Premieren wird Lotte de Beer im September

ihre erste Spielzeit als Direktorin der Wiener Volksoper bestreiten.

Sie zielt dabei hoch. "Eine Volksoper im wahrsten Sinn des Wortes - das war der Traum", umschrieb die designierte Direktorin des Hauses am Mittwoch ihr Ziel für die erste Saison unter ihrer Führung, die am 1. September offiziell startet. "Wir wollen auch scheitern manchmal, wir wollen Farbe in die Welt bringen", rief die 40-jährige Niederländerin bei der Saisonvorstellung als Stoßrichtung für die Oper am Gürtel aus, "wo

Work-in-Progress nie richtig fertig sein muss".

Dabei setzen die Neo-Volksopern-Leiterin und ihr energiegeladener

neue Musikdirektor Omer Meir Wellber auf überraschend viel Operette

und Musiktheater. Musical oder dezidierte Oper, wenn man von Mozarts

Singspiel "Entführung aus dem Serail" am 17. Juni 2023 absieht,

sucht man im Premierenreigen der Saison 2022/23 vergebens. Immerhin

Harry Kupfers Puccini-Inszenierung der "La Bohème" wird am 23.

Oktober neu einstudiert. Das Musical mit seinen langen Vorlaufzeiten

soll aber künftig durchaus eine Rolle am Haus spielen, versprach de

Beer: "Ich schwöre dem Musical die Treue."

Los geht es nun aber mit einem Eröffnungswochenende, dessen

Höhepunkt die Premiere der Operette "Die Dubarry" am 3. September

sein soll, für die unter anderen Annette Dasch und Humorist Harald

Schmidt ans Haus kommen. Hinzu kommt eine Neueinstudierung der

Strauß'schen "Fledermaus" unter der Ägide von Maria Happel am 6.

September. Ein Überblick über die Vorhaben der neuen Direktorin:

3. September 2022: "Die Dubarry"

Operette von Carl Millöcker und Theo Mackeben

Regie: Jan Philipp Gloger

Mit u.a. Annette Dasch, Harald Schmidt



9. Oktober 2022: "Jolanthe und der Nussknacker"

Musiktheater von Lotte de Beer, Andrey Kaydanovskiy und Omer Meir Wellber

Regie: Lotte de Beer

Mit u.a. Stefan Cerny, Daniel Schmutzhard



27. November 2022: "Die Dreigroschenoper"

Musiktheater von Kurt Weill und Bertolt Brecht

Regie: Maurice Lenhard

Mit u.a. Carsten Süss, Ursula Pfitzner, Sona MacDonald



21. Jänner 2023: "Orpheus in der Unterwelt"

Operette von Jacques Offenbach

Spymonkey (Toby Park, Aitor Basauri)

Timothy Fallon, Marco Di Sapia, Jakob Semotan, Ruth Brauer-Kvam



11. Februar 2023: "Promethean Fire"

Ballett mit Musik von Bach, Ligeti und Martinů

Choreografien von Paul Taylor, Martin Schläpfer und Mark Morris

Mit u.a. Wiener Staatsballett



25. März 2023: "Die letzte Verschwörung"

Operette von Moritz Eggert (UA)

Regie: Lotte de Beer

Mit u.a. Timothy Fallon, Rebecca Nelsen, Orhan Yildiz



13. Mai 2023: "Die lustigen Weiber von Windsor"

Komische Oper von Otto Nicolai

Regie: Nina Spijkers

Mit u.a. Stephanie Maitland, Anett Fritsch, Martin Winkler, Daniel Schmutzhard



17. Juni 2023: "Die Entführung aus dem Serail"

Singspiel von Wolfgang Amadeus Mozart

Regie: Nurkan Erpulat

Mit u.a. Rebecca Nelsen, Hedwig Ritter, Timothy Fallon

(APA)