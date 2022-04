Maly Nagl - Sternderln, Schrammeln und Strawanzer

Beim Heurigen ist manchen ein »Räuscherl liaba als wia a Krankheit oder a Fieber«. Wenn Sängerin Maly Nagl, ein Symbol des Wienertums, voller Lebendigkeit intoniert, ist Glückseligkeit garantiert.

Ich kann mich noch gut erinnern.

Jeden Sonntagnachmittag verstaut meine Mutter in der Aludose mit den Frischhaltelückerln Proviant: Paradeiser, hart gekochte Eier, mit Brimsen abgemachten Liptauer, eine kleine Stange Wiesbauer-Wurst, Emmentaler – in Würferln geschnitten, Wachauerlaberln. Und dann geht's zum Heurigen. Wo man pipperlt und papperlt. An den sonnendurchfluteten Nussberghang. In ein die Seele weitendes Paradies – wie mein Vater nach dem zweiten Vierterl pathetisch meint.



Wo dann abends Sternderln, Schrammeln und Strawanzer eine ideale Kulisse für Glückseligkeit bilden. ln einem Biotop, in dem die Engerln auf Urlaub nach Wean kommen und über so manche Enttäuschung des Lebens – zumindest für kurze Zeit – hinwegtrösten.



An den von Windlichtern spärlich erhellten Holztischen unter den mächtigen Kastanien-Kronen rücken dann alle zusammen: frisch Verliebte und abgeklärte Ehepaare, junge Genießer und alte Schmähführer, gut situierte Herren im besten Alter mit charmanter Begleitung im Petticoat, ewige Spitzbuben mit dem Tschik im Mundwinkel und Damen mit prächtiger Perlenkette und einer gewissen Sehnsucht im Blick. Gemeinsam singt man dann „Beim Heurigen, da gibt's kan Genierer, da sitzt der Bankdirektor neman Tapezierer“. Oder „Uns is' a Räuscherl liaba als wia a Krankheit oder a Fieber . . .“