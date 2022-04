Wo Marine Le Pen garantiert siegen wird

Rassemblement-National-Chefin Marine Le Pen bei einem Besuch in Villers-Cotterêts im Februar; links zu sehen ist Bürgermeister Franck Briffaut, ebenfalls vom RN.

Besuch im historisch nicht unbedeutenden Städtchen Villers-Cotterêts in der Picardie nordöstlich von Paris. Marine Le Pen, Chefin des extrem rechten Rassemblement National, hat dort bei der heutigen Stichwahl um die Präsidentschaft ein Heimspiel.

Vom Denkmalsockel in seiner Geburtsstadt Villers-Cotterêts blickt Alexandre Dumas forsch nach rechts. Die Bronzestatue des berühmten Verfassers der „Drei Musketiere“ und des „Graf von Monte Christo“ schaut damit in die Richtung des politischen Trends, denn in diesem Kleinstädtchen geht es längst nur noch nach rechts.

Seit Langem schon konnte im dortigen Département Aisne in der Region Picardie der Front National (FN) Spitzenergebnisse verzeichnen. 2014 wurde Franck Briffaut vom FN zum Bürgermeister gewählt, 2020 gewann er für seine zwischenzeitlich in Rassemblement National (RN) umbenannte Partei gleich im ersten Durchgang die Wiederwahl.