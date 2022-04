Emmanuel Macron dürfte Präsident bleiben. Er konnte laut ersten Nachwahlbefragungen, seine Mehrheit gegen die rechtsnationale Kandidatin Marine Le Pen erneut verteidigen. Offizielle Zahlen gibt es ab 20 Uhr.

Als „Wahl zwischen Pest und Cholera“ hatten viele Franzosen die Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen bezeichnet. Die Musikerin Violette Prévost ging gar mit einer Wäscheklammer auf der Nase wählen , wie die Zeitung "Ouest France" am Sonntag berichtete. Mit teilweise Widerwillen hat sich offenbar doch eine deutliche Mehrheit der französischen Wähler für fünf weitere Jahre mit Macron als Präsident im Élyséepalast in Paris entschieden. Belgischen Medien zufolge liegt Macron mit mehreren Prozentpunkten vor Le Pen.

Demnach liegt er mit 55 bis 58 Prozent der Stimmen vor seiner rechten Konkurrentin Marine Le Pen. Das berichteten der belgische Sender RTBF und die Zeitung "La Libre" am Sonntagnachmittag unter Berufung auf Umfragen bis 17 Uhr. Nach französischem Recht dürfen solche Befragungen erst mit Schließung der Wahllokale um 20 Uhr veröffentlicht werden.

Niedrigere Wahlbeteiligung

Der 44-jährige Macron und seine Frau Brigitte gingen in Le Touquet am Ärmelkanal zur Wahl, wo sie ein Ferienhaus besitzen. Die 53-jährige Le Pen gab in ihrer nordfranzösischen Hochburg Henin-Beaumont ihre Stimme ab. Beide Kandidaten suchten dabei noch einmal das Gespräch mit Anhängern und Wählern.

Die Wahlbeteiligung betrug um 17 Uhr laut Innenministerium 63,23 Prozent und war damit mehr als zwei Prozentpunkte niedriger als vor fünf Jahren (65,30 Prozent) zur selben Uhrzeit. Sie war zudem fast zwei Punkte niedriger als in der ersten Wahlrunde am 10. April.

Die Enthaltung dürfte nach Schätzungen von vier Meinungsforschungsinstituten bei 28 Prozent liegen und damit um 2,5 Prozentpunkte höher als 2017. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre war mit einer hohen Enthaltung gerechnet worden, zumal derzeit Schulferien sind.

Knapper als vor fünf Jahren

In den letzten Umfragen kam Macron auf 56,5 Prozent und lag damit rund zehn Prozentpunkte vor Le Pen. Er ist jedoch weit von seinem Ergebnis von 2017 entfernt, als beide Kandidaten schon einmal gegeneinander angetreten waren. Damals siegte Macron mit 66,1 Prozent zu 33,9 Prozent und wurde mit 39 Jahren der jüngste Präsident der Fünften Republik.

Macron wäre im Fall einer Wiederwahl der erste Präsident seit Jacques Chirac im Jahr 2002, der eine zweite Amtszeit antritt. Falls er gewinnt, wird er voraussichtlich auf dem Champ de Mars am Fuße des Eiffelturms seine Siegesrede halten.

Macrons Sieg wäre eine Erleichterung für die EU

Frankreich hat bei der Stichwahl am Sonntag jedenfalls eine Antwort gegeben, auf die ganz Europa wartete. Denn es stand auch das Schicksal der EU auf der Kippe. Zum Ausdruck kam die Besorgnis in einem offenen Brief der Regierungschefs aus Deutschland, Spanien und Portugal in „Le Monde“. Die Rechtspopulistin Le Pen hatte – anders als in der Vergangenheit – einen „Frexit“ – ausgeschlossen.

Innenpolitisch wurde diese Stichwahl für viele Wähler, vor allem für die Sympathisanten der vor zwei Wochen ausgeschiedenen Kandidaten, ein mehr oder weniger fatalistisches Votum: eine Wahl des kleineren Übels, um das „Schlimmste“ zu verhindern. Le Pen konnte dabei insbesondere auf die explizite Unterstützung des Rechtsnationalisten Éric Zemmour zählen, während die Sozialistin Anne Hidalgo, der Grüne Yannick Jadot sowie der Kommunist Fabien Roussel die Macron-Parole ausgegeben hatten.

Die umworbenen Wähler des Jean-Luc Mélenchons

Am Ende gaben jedoch wohl die Wähler des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, der als Dritter nur ganz knapp ausgeschieden war, den Ausschlag. Viele schmollten untröstlich über die Elimination ihres Idols. Sie waren besonders verärgert über den Plan Macrons zur Anhebung des Pensionsalters auf 65 Jahre.

Macron dürfte sich bei seinem Prestigeprojekt für die Modernisierung des Landes auf einen noch größeren Widerstand gefasst machen. Eine Schwächung seiner Bewegung La République en Marche, die ziemlich sicher ihre absolute Mehrheit verlieren dürfte, würde auch eine Schwächung des Präsidenten bedeuten. Womöglich müsste sich der Präsident mit einer Kohabitation abfinden, mit einer Koalition mit einem neuen Premier – entweder von links oder von rechts.

Entscheidende Parlamentswahl im Juni

Denn die Parteizentralen planen bereits die nächste Runde: die Wahl der Abgeordneten der Nationalversammlung im Juni. Der Amtsinhaber im Élyséepalast möchte lieber mit einer Mehrheit und nicht mit zwei Parlamentskammern konfrontiert sein, die eine Regierungsbildung erschweren und sich danach bei der Gesetzgebung ständig querlegen würden. Vor fünf Jahren hatte Macrons La République en marche zusammen mit der Zentrumspartei „MoDem“ eine absolute Mehrheit bekommen, danach aber alle lokalen und regionalen Zwischenwahlen verloren. Macron hatte erklärt, der derzeitige Premierminister Jean Castex werde zumindest vorerst weiterhin im Amt bleiben – ein Zeichen der Kontinuität.

(Red./Ag.)