Rotlicht missachtet: Pkw bringt Badner Bahn zum Entgleisen

Bei dem Unfall wurden der Autolenker und ein weiblicher Fahrgast leicht verletzt.

Ein 32-jähriger Pkw-Lenker hat am späten Freitagnachmittag bei der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing vor einem Bahnübergang der Badner Bahn ein Rotlicht missachtet und war in den Zug gekracht. Dabei entgleiste laut Polizei die vordere Garnitur und kam im Kiesbett zum Stehen. Bei dem Unfall wurden laut Wiener Berufsrettung sowohl der Autolenker als auch ein weiblicher Fahrgast leicht verletzt.

Die beiden wurden von der Berufsrettung Wien notfall-medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Mit einem Abschleppwagen zog die Berufsfeuerwehr Wien den stark beschädigten Pkw aus dem Kiesbett und stellte ihn beiseite. Um den entgleisten Waggon kümmerten sich Mitarbeiter der Wiener Lokalbahnen.

(APA)