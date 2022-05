Putins Patriarch predigt Hass gegen „verkommenen Westen“

AFP via Getty Images

Die russisch-orthodoxe Kirche ist ein mächtiger Pfeiler der Neurussland-Ideologie. Die EU will ihr Oberhaupt, Patriarch Kirill, sanktionieren.

Erst am vergangenen Sonntag war der Patriarch Kirill durch die Erzengel-Michael-Kathedrale im Moskauer Kreml geschritten. Mit dem orthodoxen Kreuz in der Hand sagte das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche während seiner Liturgie: „Russland hat noch nie jemanden angegriffen und beabsichtigt auch nicht, gegen jemanden zu kämpfen.“ So sieht die Verurteilung eines Krieges durch den Mund des höchsten russischen Geistlichen aus. Auch er soll auf die EU-Sanktionsliste kommen, wie bereits zuvor russische Politiker, Unternehmer und Propagandisten.

Kirills Worte klingen hart, überraschend sind sie nicht. Er predigt seit Jahren Hass auf den Westen und verlangt Loyalität zum russischen Staat. Den Angriff Russlands auf die Ukraine sieht der 75-Jährige als einen metaphysischen Kampf des Guten gegen das Böse, wobei Russland nach seinem Verständnis gut ist und der Westen böse.