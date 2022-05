Neue Regeln für Radfahrer: Was muss ich wissen?

Die Straßenverkehrsordnung wird reformiert. Radfahrer und Fußgänger sollen mehr Rechte bekommen – und mehr Platz. Was bedeuten die neuen Regeln für den Alltag und welche Änderung könnte noch für enorm viel Ärger sorgen? Darüber spricht Chronik-Redakteurin Teresa Wirth in dieser Folge.

Schnitt: Audiofunnel, Alex Weller

Credits: OE24, Radllobby

Wir planen demnächst eine Folge zum Thema: "Wohin mit dem Geld in Zeiten von Inflation": Wenn Sie Fragen haben, was Sie jetzt am besten mit Ihrem Geld tun sollten, dann schreiben Sie uns unter podcast@diepresse.com