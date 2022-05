Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Erfolgte Flugzeugabsturz in China mit Absicht? Im März war ein Flugzeug der China Eastern Airlines mit 132 Personen an Bord abgestürzt. Nun gibt es Hinweise darauf, dass jemand im Cockpit die Boeing bewusst habe abstürzen lassen. Mehr dazu

Prekäre Situation in der Justiz: Das Vertrauen in die Rechtsprechung sinke und die Personalsituation sei "zunehmend prekär", warnt Richter-Präsidentin Sabine Matejka. Budget gebe es jetzt zwar mehr, aber zu wenige Bewerber. An die Politik appellierte sie, die "Kollateralschäden" der ständigen Auseinandersetzungen über einige wenige brisante Causen zu bedenken. Das zeichne ein "verzerrtes Bild" und gefährde das Vertrauen. Mehr dazu

Totschnig wird als Minister angelobt: Der künftige Ressortchef für die Landwirtschaft, Norbert Totschnig, wird unmittelbar nach seiner Corona-bedingt verspäteten Angelobung (um 9 Uhr) in den Plenarsaal des Parlaments eilen und gemeinsam mit den Staatssekretären Florian Tursky und Susanne Kraus-Winkler von der Regierungsspitze den Mandataren vorgestellt.

Eine rot-weiß-rote Eishockey Sensation: Österreich stieß als Ersatz für Russland zur A-WM, rang USA einen Punkt ab und besiegte jetzt auch die Übermacht Tschechien mit 2:1 nach Penalties. Mehr dazu

Picasso um 67,5 Millionen Dollar versteigert: Das Gemälde "Femme nue couchée" von Pablo Picasso aus dem Jahr 1932 erzielte am Dienstag bei seinem Auktionsdebüt bei Sotheby's in New York einen Preis von 67,5 Millionen Dollar (64 Mio. Euro). Auch ein Monet ging um 56,6 Millionen Dollar weg. Mehr dazu

Wie wär's mit einem Blick über den Schnitzeltellerrand, Minister Rauch? Der Tierschutzminister sorgt sich um die Fiaker. Dabei dürfte er ruhig etwas größer denken, meint Teresa Wirth in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über einen beachtlichen technologischen Fortschritt: Die drahtlose Bildübertragung in Klischeeform. Mehr dazu [premium]