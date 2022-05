Letzte Folge der „Ellen DeGeneres Show“ mit Aniston und Eilish

(c) Getty Images for The Recording A (Emma McIntyre)

Nach 19 Jahren und 3200 Folgen endet die legendäre US-Talkshow „Ellen DeGeneres Show“ der gleichnamigen Comedian. Mit Jennifer Aniston, Billie Eilish und Pink blickt sie auf die lange TV-Reise zurück.

Nach 19 Jahren mit mehr als 3200 Folgen hat Ellen DeGeneres am Donnerstag die letzte Ausgabe ihrer „Ellen DeGeneres Show“ moderiert. Als Gäste hatte die Comedian unter anderem US-Schauspielerin Jennifer Aniston und die Sängerinnen Pink und Billie Eilish eingeladen. Aniston war 2003 auch in der allerersten Folge zu Gast gewesen. „Wo sind nur die 19 Jahre geblieben“, sagte die Schauspielerin, die insgesamt zwanzigmal in der Show zu Gast war.

Eilish hatte mit 16 Jahren bei DeGeneres ihr TV-Debüt gegeben. Sie habe damals so viel Angst gehabt, erzählte die Oscar-prämierte Sängerin. Sichtlich gerührt würdigte Pink die langjährigen Verdienste der Moderatorin. „Du hast mir persönlich in meinem Leben, aber auch im Leben aller so viel bedeutet“, sagte die Rock-Sängerin. DeGeneres habe Menschen Freude gebracht und die Welt verbessert.

Inspiration - auch für die Queer-Community

Die offen lesbische Komikerin und Talkshow-Ikone erinnerte an die anfänglichen Hürden. „Zu Beginn durfte ich das Wort 'gay' in der Show nicht sagen“, sagte DeGeneres. Natürlich habe sie damals auch nicht von einer „Ehefrau“ sprechen können, denn gleichgeschlechtliche Ehen habe es noch nicht gegeben. Während ihrer Rede schwenkte die Kamera auf die „Ally McBeal“-Schauspielerin Portia de Rossi im Publikum, mit der DeGeneres seit 2008 verheiratet ist. In den letzten 19 Jahren habe sie versucht, Menschen zu inspirieren, ihr wahres Selbst zu finden, und Mitgefühl zu zeigen, sagte die Moderatorin.

DeGeneres hatte bereits 2021 angekündigt, dass ihre Talkshow in diesem Mai zu Ende gehen würde. Nach Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre war die Moderatorin zuvor in die Kritik geraten und hatte sich öffentlich entschuldigt. Die Talkshow wurde seit 2003 von dem US-Sender NBC ausgestrahlt. Sie kam auf mehr als 3200 Folgen mit über 4000 Gästen.

(APA)