18-Jähriger soll in Reutte Freundin erstochen haben

Eine 17-Jährige wurde tot in einem Auto aufgefunden. Der mutmaßliche Täter beging Suizid.

Ein 18-jähriger Deutscher soll Montagnachmittag seine 17-jährige Freundin, eine Tirolerin, in einem Auto auf einem Parkplatz im Tiroler Außerfern mit mehreren Messerstichen in die Brust getötet haben. Der Mann soll sich nach Angaben des Landeskriminalamts wenig später das Leben genommen haben - indem er von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 gesprungen sei. Motiv und Hintergrund der Tat waren vorerst unklar. Die Obduktion war für Dienstagvormittag anvisiert.

Die junge Frau sei tot im Auto aufgefunden worden. Derzeit gehe man davon aus, dass dort auch der tödliche Messerangriff verübt wurde, teilte die Leiterin des Landeskriminalamts, Katja Tersch, mit. Das Opfer stamme aus dem Bezirk Imst, auch ihr Freund habe dort gelebt, sagte Tersch weiters.

Ersten Ermittlungen zufolge habe er seine Freundin am Montag abgeholt und sei mit ihr in Richtung Reutte gefahren. Wohin die beiden wollten, war vorerst nicht bekannt. Die Polizei stellte am Tatort ein Klappmesser sicher. Dabei könnte es sich um die Tatwaffe handeln.

Die Polizei war auf die Tat durch eine Passantin aufmerksam gemacht worden, die am Montag gegen 20.30 Uhr den Suizid des jungen Mannes gemeldet hatte. Daraufhin sei die Leiche der 17-Jährigen in dem Pkw gefunden worden. Die Gerichtsmedizin Innsbruck führe die Obduktion der beiden Toten am Dienstagvormittag durch, wurde angekündigt. Die Ergebnisse sollen am Nachmittag vorliegen.

"Kein Tag vergeht, ohne dass einer Frau Gewalt angetan wird"

Die Tat führte auch zu politischen Reaktionen. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner forderte in einer Aussendung erneut einen Krisengipfel mit Frauenorganisationen und Gewaltschutzeinrichtungen. "Kein Tag vergeht, ohne dass einer Frau Gewalt angetan wird", kritisierte sie. Die Bundesregierung sei bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention säumig. Holzleitner forderte 228 Millionen Euro und 3000 zusätzliche Vollzeitstellen angesichts der offensichtlichen "Lücken im Gewaltschutz".

Hilfe bei Suizidgefahr Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA)