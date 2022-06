Sportliche Elektro-Power bei den Audi e-tron Modellen

Drucken

Hauptbild • Audi RS e-tron GT • (c) AUDI AG

Performance. Mit den e-tron Modellen setzt Audi nicht nur bei der Nachhaltigkeit neue Maßstäbe. Die Elektro-Kraftpakete mit permanentem Allradantrieb garantieren sicheren und sportlichen Fahrspaß mit bis zu 598 PS. Spezialversionen des e-tron haben sich auch bei Motorsportevents wie der Rallye Dakar bewährt.

Voller Fahrspaß mit der Kraft von Hunderten elektrischen Pferden, die in nur wenigen Sekunden die mächtige Power auf die Straße bringen – das ist bei E-Fahrzeugen keine Neuigkeit. Die Audi e-tron Modelle beweisen dies eindrucksvoll. Ein wohldosierter Druck aufs Gaspedal – und schon beschleunigen der Audi e-tron und der Audi e-tron Sportback in nur 6,8 Sekunden von null auf 100 km/h. Natürlich darf es noch ein bisschen rasanter werden, denn mit einer Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h ist man bestens unterwegs. Beide Modelle besitzen einen Motor mit 230 kW bzw. etwa 312 PS.

Noch eindrucksvoller präsentiert sich der Audi RS e-tron GT mit dem gigantischen Kick von null auf 100 km/h in gewaltigen 3,3 Sekunden. Wer die Fahrleistung 440 kW – stattliche 598 PS – voll ausreizt, bringt den Tacho bei 250 km/h zum Anschlag.

Volle und nachhaltige Leistung

Eines der Erfolgsgeheimnisse ist der neue elektrische quattro-Antrieb, der permanent und voll variabel in Sekundenbruchteilen die ideale Verteilung der Antriebsmomente auf beide Achsen regelt. Nicht nur bei Offroad-Trips im Gelände bringen die Audi e-tron Modelle damit ihre Leistung sicher auf alle vier Räder – auch auf der Straße sorgt der quattro-Antrieb für Sicherheit: Noch bevor ein Unter- oder Übersteuern bei Straßenglätte eintritt, springt die moderne Technik ein und unterstützt den Fahrer. Und sogar im Rückwärtsgang ist das große Drehmoment des Audi e-tron spürbar.

Ob Kurvenfahrten auf malerischen Bergstraßen, Beschleunigen auf der Autobahn oder Bremsen vor einer Ampel – das zweite Erfolgsgeheimnis sorgt dafür, dass der sportliche Charakter des Audi e-tron in jeder Fahrsituation spürbar ist. Ausschlaggebend dafür ist der tiefliegende und zentrale Einbau des Antriebssystems, der perfekte Fahrdynamik garantiert und der flache und breite Batterieblock, eine der schwersten im Audi e-tron verbauten Komponenten. Er befindet sich unter dem Passagierraum zwischen den Achsen. Damit liegt der Schwerpunkt tief und zentral, was für Agilität, Wendigkeit und Stabilität auch bei Ausflügen ins Gelände sorgt. Optimale Traktion liefert dabei die neue Generation des quattro-Antriebs, der bei Bedarf zugeschaltet werden kann – der Fahrer behält stets die volle Kontrolle über das starke E-Fahrzeug.

300 km/h im Windkanal

Um maximale Performance zu erreichen, wurden die Audi e-tron Modelle ausführlich im Windkanal getestet und optimiert. Dazu stehen die E-Autos auf einer Präzisionswaage, die jene aerodynamischen Kräfte misst, die bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h auftreten. Bei den Tests stand der Faktor Effizienz im Zentrum. Obwohl E-Fahrzeuge im Vergleich zu klassischen Verbrennern mit ihrem geschlossenen Unterboden ohnehin bereits mit besserer Aerodynamik punkten, kitzelten die Audi-Konstrukteure bei den Tests jedes Tausendstel heraus, um den cw-Wert (Strömungswiderstandskoeffizient) der Audi-Modelle weiter zu verbessern. Dafür wurden unterschiedliche Varianten einzelner Bauteile getestet und optimiert, etwa die Frontschürze und der Heckspoiler. Das Ergebnis: bessere Performance und Reichweite. Damit haben der Audi e-tron, der Audi e-tron Sportback und der kräftige Audi RS e-tron GT das Potenzial, zu zeitlosen Klassikern zu werden.

Bewährungsprobe Rallye Dakar

Vielleicht nicht zeitlos, dafür umso eindrucksvoller in puncto Performance ist der Audi RS Q e-tron. In weniger als zwölf Monaten hatte es Audi geschafft, mit dem RS Q e-tron einen volltauglichen – und vollelektrischen – Rallye-Sportwagen zu bauen. Zwei Elektromotoren mit einer Leistung von 500 kW (knapp 680 PS) liefern die Rennpower aus einer 52 kWh starken Batterie. Am Start der Rallye Dakar waren drei Fahrzeuge des Audi-Teams, die zusammen mehr als 24.000 Kilometer durch die Wüste absolvierten und es dabei unter die Top Ten – bei einer reinen Verbrenner-Konkurrenz – schafften. Zusätzlich konnte man vier Tagessiege und 14 Podiumsplätze bei Einzeletappen erzielen. Damit hat der Audi e-tron bewiesen, dass er sogar für die härteste Offroad Rallye der Welt bereit ist.

Vom 1. bis 14. Januar 2022 bestreitet der neue Audi RS Q e-tron seine erste Rallye Dakar. (c) Audi AG

Die Reise geht noch weiter

Neben dem Audi RS Q e-tron überraschte der Hersteller aus Ingolstadt mit dem Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, der an den legendären Audi Sport quattro S1 Pikes Peak erinnert. Das reinrassige Rallycross-Fahrzeug entstand in Zusammenarbeit mit dem bekannten Rennfahrer Ken Block, für den Audi nun ein komplett neues, vollkommen elektrisches Auto gebaut hat. Auch im Audi S1 e-tron kommen zwei Elektromotoren und ein Allradantrieb zum Einsatz, verbaut in einem Carbon-Chassis. Motorjournalisten sprechen von einem spektakulären Leuchtturmprojekt von Audi, das auch Verbrenner-Fans überzeugen wird. Dem kann sich Racer Ken Block nur anschließen: „Ich kenne viele Autos mit Verbrennermotor und Getriebe, aber hier musste ich vieles neu lernen. Es ist eine völlig neue Erfahrung, vom Stillstand direkt in einen Donut mit 150 km/h zu kommen – nur mit dem rechten Fuß. Wir haben konzentriert gearbeitet, damit das Auto und ich uns aneinander gewöhnen.“ Bereits nach den ersten Fahrten mit dem Audi S1 e-tron quattro Hoonitron war Block begeistert, denn trotz vollständiger Elektrifizierung präsentierte sich die Rallycross-Maschine als schnell und wendig und es lässt sich perfekt driften.

Performance bei Audi Die Audi e-tron Modelle mit ihren Elektro-Pferdestärken vereinen beeindruckende Beschleunigung und überzeugende Reichweite. Für den sportlichen Fahrspaß der E-Autos mit bis zu 598 PS sorgt ein permanenter Allradantrieb. Ein zentral verbauter Batterieblock und ein tiefliegender Antriebsstrang verleihen dem e-tron maximale Stabilität und perfekte Fahrdynamik. Der neue elektrische quattro-Antrieb regelt permanent und variabel die ideale Verteilung der Antriebsmomente in Sekundenbruchteilen auf beide Achsen – das verhindert auch bei Straßenglätte ein Unter- oder Übersteuern. Mehr zum Thema Performance bei Audi können Sie hier erfahren.

Weitere Artikel zu Audi