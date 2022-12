Elektrisch. Und voller wunderbarer Details

Einsteigen, losfahren und den technischen Fortschritt selbst erleben – der Audi Q8 e-tron ist das perfekte vollelektrische Fahrzeug für Business, Freizeit und Familie.

Der Audi Q8 e-tron steckt voller Überraschungen und modernster technischer Features. Eine der optischen Veränderungen ist auf den ersten Blick ersichtlich: Das Kennzeichen an der Front des Audi Q8 e-tron sitzt direkt in der Mitte des Kühlergrills, unter den Audi-Ringen in neuem Design. Die prominent seitlich, unter den LED-Hauptscheinwerfern, angebrachten Lufteinlässe verstärken die selbstbewusste Optik des SUV. Die stark modellierte Schulterlinie verleiht dem Fahrzeug zusätzliche Eleganz, die durch die neue Tagesfahrlichtsignatur noch unterstrichen wird. Das in den beheizbaren Außenspiegeln untergebrachte LED-Blinklicht macht den Q8 e-tron noch besser im Straßenverkehr sichtbar.

Auch die Motorisierung des Audi Q8 e-tron kann sich „sehen“ lassen: Die Maximalleistung von 250 kW, was etwa 340 PS entspricht, bringt der vollelektrische Antrieb mit dem 7-Gang-Automatik-Getriebe sicher auf die Straße. Dabei wird die ideale Verteilung der Antriebsmomente permanent und variabel zwischen den beiden Achsen innerhalb von Millisekunden optimal verteilt, und die Motorleistung wird reaktionsschnell und präzise umgesetzt. Das sorgt für eine hohe Fahrstabilität und Traktion. Die Beschleunigung ist dabei völlig geräuschlos und die Fahrdynamik wurde durch die adaptive air suspension und zahlreiche Assistenzsysteme verbessert. Die unterschiedlichen Fahrmodi – wie efficiency oder sport – lassen sich einfach via das serienmäßige Audi drive select einstellen. Das Lenk- und Kurvenverhalten des Q8 e-tron besticht durch eine aufgewertete Querdynamik.

Mehr Reichweite und E-Rekuperation

Die Batteriekapazität des Audi Q8 e-tron wurde deutlich erhöht – so reicht eine volle Ladung des Audi Q8 55 e-tron quattro etwa für bis zu 582 Kilometer (lt. WLTP). Die Akkus können bequem an den unterschiedlichsten Ladepunkten – ob daheim, mit Haushaltsstecker, mit Industriestrom oder an öffentlichen Ladestationen – mit genügend Power versorgt werden. An High Power Charging-Stationen geht es sogar noch schneller: Bei einer maximalen DC-Ladeleistung ist der Vollelektrische in 31 Minuten von 10 Prozent auf 80 Prozent geladen. Bei einem niedrigen Ladestand der Batterie kann das volle Potential der Reichweite mit dem Range-Modus über das MMI Bedienungselement ausgenutzt werden. Durch Rekuperation – das System ist vielen aus dem Motorsport bekannt – gewinnt das Fahrzeug sowohl beim Schub als auch beim Bremsen Energie zurück.

AUDI AG

Um die Reichweite bei längeren Fahrten optimal zu nutzen schlägt der Routenplaner Ladestopps entlang der geplanten Strecke vor. Damit wird die hohe Ladeleistung des Q8 e-tron effektiv ausgereizt. Das e-tron Charging Service ermöglicht den Zugang zu mehr als 425.000 öffentlichen Ladepunkten in 26 europäischen Ländern mit individuellen Tarifen für Kurz- oder Langstrecken und – unter anderem – eine Übersicht der Ladevorgänge und Rechnungen in der myAudi app.

Sicherheit und Infotainment – digital überall

Auf dem Audi virtual cockpit mit dem volldigitalen, 12,3 Zoll großen Kombiinstrument sind nicht nur die aktuellen Daten wie Geschwindigkeit und Drehzahl, sondern auch die mögliche Reichweite und Daten zu Rekuperation ablesbar. Die MMI Navigation plus mit MMI touch – angezeigt auf einem 10,1 Zoll HD-Farbdisplay an der Mittelkonsole – steuert nicht bloß das Infotainment-System: Nutzt man die volle Bandbreite der MMI-Routenplanung, liefert das System zusätzlich genauere Daten zur Topografie und der aktuellen Verkehrssituation – damit gerät jede Fahrt mit dem Audi Q8 e-tron zum stressfreien Vergnügen, das die Umwelt schont. Zum Wohlfühlfaktor trägt zudem die serienmäßige Komfortklimaautomatik 2-Zonen bei und die Standklimatisierung kühlt oder wärmt das Fahrzeug, je nach Wunsch, vor dem Fahrtantritt.

(c) AUDI AG

Für die optimale Sicherheit besitzt der Audi Q8 e-tron – vor allem wegen des leisen Betriebsgeräusches – ein akustisches Warnsystem, das Fußgängern und Radfahrern in unmittelbarer Umgebung das Nähern des Fahrzeugs ankündigt. Das Audi pre sense basic wiederum unterstützt den Fahrer und leitet in kritischen Fahrsituationen (Not-, Gefahren- und fahrdynamischen Grenzsituationen) präventive Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Straffung der Sitzgurte, ein. Das Audi pre sense front-System hilft mit der Frontkamera dabei, Auffahrunfälle mit einem mehrstufigen Warnkonzept für den Fahrer zu verhindern. Ein Komfortfaktor ist die Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige.

Der Q8 e-tron kommt serienmäßig mit dem Audi connect Navigation & Infotainment aus dem Werk. Darin inkludiert sind unter anderem Features wie die Navigation mit Google Earth, Online-Verkehrsinformationen, Parkplatz- und Reiseinformationen und eine erweiterte 3D City Darstellung. Ein WLAN-Hotspot stellt drahtlose Online-Verbindungen für alle Passagiere zur Verfügung. Apple Music Built-in liefert zu jeder Ausfahrt mit einer Auswahl aus 100 Millionen Songs den perfekten Soundtrack, die zehn Lautsprecher (inklusive Centerspeaker und Subwoofer) machen dabei den Q8 e-tron zum fahrenden Konzertsaal. Gesteuert wird das Infotainment-System ebenfalls bequem über das MMI. Wichtige und aktuelle Online-Informationen zur aktuellen Verkehrssituation und weitere Zusatzdienste liefert Audi connect – darüber können zudem Functions on Demand gebucht werden. Über die Fahrdaten des Audi Q8 e-tron informiert die myAudi App. Ein USB-Power-Ladegerät ermöglicht das schnelle Laden mobiler Endgeräte wie Handys. Zusätzlich sind im Fahrzeug insgesamt drei 12-Volt-Steckdosen eingebaut.

Bestechende Details und viel Platz

Nicht nur die modernste Elektronik im Audi Q8 e-tron ist faszinierend, sondern auch die Details des Interieurs: Die Farbnähte sind im typischen Audi Sport GmbH Rot gehalten, die Kontrastnähte an den Sitzen, der Mittelkonsole und dem Lenkradkranz in Expressrot. Die schwarzen Gurtbänder mit rotem Rand sind ein weiterer Blickfang. Selbstverständlich verfügt das SUV über viel Platz im Innenraum. Im Fond finden bis zu drei Personen komfortabel Platz samt bequemer Kopf- und Beinfreiheit. Bei umgeklappter Rückbank vergrößert sich das Ladevolumen von 569 Litern auf 1637 Liter. Überraschend ist der zweite Gepäckraum unter der Motorhaube mit 62 Litern Fassungsvolumen, in dem sich etwa Ladekabel bequem verstauen lassen. Noch mehr zusätzlichen Stauraum bieten Dachboxen, die über Audi Original Zubehör erhältlich sind.

Erfahren Sie mehr über die neuen Audi Q8 e-tron-Modelle.

Weitere Artikel zu Audi