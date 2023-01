Eleganz, Funktionalität und erstaunliche Kraft

Einsteigen, losfahren und den technischen Fortschritt selbst erleben – mit dem Audi Q8 Sportback e-tron nimmt die Mobilität von morgen Gestalt an.

Vollelektrisch und ein Schmuckstück in puncto Design mit unzähligen Details: Der Audi Q8 Sportback e-tron strahlt bereits auf den ersten Blick Eleganz aus. Die beeindruckende Frontpartie mit dem dominanten Kühlergrill – auf dem direkt unter den Audi-Ringen in 2-D-Optik auch das Kennzeichen angebracht ist – machen den Vollelektrischen zu einem charakterstarken Fahrzeug. Unterstrichen wird die quattro-Architektur durch die modellierte Schulterlinie. Das stimmige Erscheinungsbild unterstreicht die Kombination der Kraft eines geräumigen SUV mit der Leichtigkeit eines Coupés. Ein weiteres Detail: Beim Audi Q8 Sportback e-tron ist die Modellbezeichnung an den B-Säulen angebracht.

Volle E-Power mit idealem Fahrverhalten

Auch die inneren Werte des Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro können sich sehen lassen. Das Fahrzeug ist ab Werk mit einem 300 kW (407 PS) starken Aggregat ausgestattet. Der vollelektrische Allradantrieb quattro garantiert die bestmögliche Verteilung der Antriebsmomente innerhalb von Millisekunden voll variabel zwischen den Achsen. Damit erfolgt jede Reaktion des Antriebs rasch und präzise, was zudem für eine hohe Fahrstabilität und ausreichend Traktion sorgt. Das Lenk- und Kurvenverhalten gestaltet sich durch die aufgewerteten Querdynamikeigenschaften sicherer. Die Fahrdynamik beim Audi Q8 Sportback e-tron wird zusätzlich durch die adaptive Air Suspension und zahlreiche Assistenzsysteme verbessert. Die verschiedenen Modi der Adaptive Air Suspension – wie Efficiency oder Sport – lassen sich manuell via Audi drive select einstellen.

Die größere Batteriekapazität und eine höhere Ladeleistung ermöglichen, nach WLTP, Fahrten bis zu 600 Kilometern. Bei einem niedrigen Ladestand lässt der Range-Mode im MMI die Nutzung von weiterem Reichweitenpotenzial zu. An High-Power-Charging-Stationen ist das Schnelladen der Akkus mit bis zu 170 kWh möglich – um die Effizienz auszureizen, werden Ladestopps vom e-tron-Routenplaner in die gewählte Strecke integriert. Damit wird die hohe Ladeleistung der Batterie auch optimal genutzt.

Energierückgewinnung während der Fahrt

Um das Prinzip der Nachhaltigkeit voll auszuschöpfen, gewinnt der Audi Q8 Sportback e-tron sowohl beim Schub als auch beim Bremsen Energie zurück und lädt damit die Batterie. Das sogenannte Rekuperationssystem wird automatisch aktiv, wobei der Grad der Rückgewinnung via Lenkradwippen auch manuell eingestellt werden kann.

Selbstverständlich bietet der Audi Q8 Sportback e-tron beim Laden ebenfalls vielfältige Möglichkeiten. Daheim wird das E-Fahrzeug entweder mit dem üblichen Haushaltsstecker geladen oder – wenn vorhanden – über den Industriestecker. Ein zusätzlicher AC-Ladezugang auf der Beifahrerseite schafft mehr Komfort und Flexibilität in jeder Parksituation. An High-Power-Charging-Stationen ist der Audi Q8 Sportback e-tron innerhalb von etwas mehr als einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent geladen. Bei Plug-&-Charge-kompatiblen Ladesäulen erfolgen die Authentifizierung und die Bezahlung ohne App oder Karte automatisch. Zusätzlich öffnet der e-tron Charging Service den Zugang zu mehr als 425.000 öffentlichen Ladepunkten in 26 Ländern Europas.

Innen und außen ein Designstück

Bereits von außen ist klar ersichtlich, dass im Inneren des Audi Q8 Sportback e-tron, wie bei einem SUV, viel Platz vorhanden ist. Die Rückbank im Fond, auf der bis zu drei Passagiere bequem jede Fahrt genießen, kann umgeklappt werden und erhöht das Gepäckraumvolumen von 528 auf bis zu 1567 Liter. Unter der Fronthaube steckt ein zweiter, kleinerer Gepäckraum mit einem Fassungsvermögen von 62 Litern. Er eignet sich ideal zur Lagerung des Ladekabels, das damit stets in der Nähe der Ladeklappen griffbereit ist.

Wo im Innenraum des Audi Q8 Sportback e-tron ausgewählte Materialien erstklassig verarbeitet sind – wie die markanten Farbnähte in Rot oder die schwarzen Gurtbänder mit rotem Rand –, ist auch das Infotainmentsystem State of the Art. Mit Apple Music Built-in mit mehr als 100 Millionen Songs, die zum Streaming bereitstehen, gerät der Audi Q8 Sportback e-tron zum privaten Radiosender ohne Werbeunterbrechungen. Gesteuert wird die persönliche Musikauswahl via das MMI an der Mittelkonsole. Das MMI ist gleichzeitig der Zugang zu Audi connect und damit zu ganz e-tron-spezifischen Diensten wie dem Routenplaner mit angezeigten Ladepunkten. Über die myAudi App ist der Besitzer jederzeit mit seinem Audi Q8 Sportback e-tron verbunden und kennt unter anderem den Ladezustand der Batterie oder die aktuelle Parkposition. Gleichzeitig ist die App auch die Fernbedienung zum Entriegeln und Verschließen des Autos oder bringt den Innenraum vor Fahrtantritt auf die gewünschte Temperatur.

Erfahren Sie mehr über die neuen Audi Q8 Sportback e-tron-Modelle.

