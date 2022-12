Mehr als ein SUV

Einsteigen, losfahren und den technischen Fortschritt selbst erleben – mit dem Audi Q5 Sportback und dem Audi Q5.

Es ist die dynamische Ausstrahlung mit dem breiten, flach abfallenden Heck, die dem Audi Q5 Sportback eine souveräne Ausstrahlung verpasst. Die Dachlinie erinnert an ein Coupé und unterstreicht die ausgereifte Aerodynamik des Fahrzeugs. In der Vorderansicht präsentiert sich der Q5 Sportback mit dem flachen, breiten Singleframe in Wabenoptik und seitlichen Lufteinlässen unter den LED-Scheinwerfern als selbstbewusster Verkehrsteilnehmer. Über die gesamte Breite verläuft eine Chromleiste, der Diffusor ist mit einer Querspange ausgestattet und der Dachspoiler rundet das dynamisch-sportliche Design ab. Das Heck ist – wie die Frontscheinwerfer – ebenfalls mit LED-Leuchten ausgerüstet, das inkludiert unter anderem Blinker, Brems- und Schlussleuchten.

Quattro-Antrieb und Audi drive select

Der Q5 Sportback 35 TDI advanced wird ab Werk mit einem Dieselaggregat (Leistung: 120 kW bzw. 163 PS) ausgeliefert, die Hybridversion Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S line Hybr.B/E ext.aufl. bringt es auf kraftvolle 270 kW (367 PS). Beide Q5-Sportback-Modelle sind mit einem S-tronic-7-Gang-Getriebe ausgestattet. Der eingebaute Quattro-Antrieb mit Ultra-Technologie ermöglicht eine spontane und dynamische Beschleunigung und äußerst agiles Handling. Dabei wird der Fahrzustand ständig überwacht und die Antriebspower je nach Bedarf auf die Räder verteilt. Das garantiert ein präzises Fahrverhalten und sportliches, heckbetontes Handling. Der Audi Q5 Sportback wird serienmäßig mit dem Audi-drive-select-System ausgeliefert, mit dem über die Schalterleiste in der Mittelkonsole und dem MMI die Fahrcharakteristik – elektronisch verstellbare Stoßdämpfer, Lenkunterstützung, Motorcharakteristik und die Schaltkennlinie bei Fahrzeugen mit S tronic – bequem verändert werden kann.

Nicht nur die Motorleistung ist ein kraftvolles Paket, sondern auch die Innenausstattung des Q5 Sportback spielt ihre Stärken aus: Wie es sich gehört, punktet auch dieses Fahrzeug mit erstaunlicher Flexibilität im Innenraum. Die Segmente der dreiteiligen Rückbank lassen sich einzeln oder komplett umklappen, was das Kofferraumvolumen deutlich vergrößert. Die große Kopf- und Beinfreiheit ist dabei Standard. Am Innenspiegel sorgt eine Fotozelle dafür, dass zu helles Scheinwerferlicht eines hinteren Fahrzeugs den Fahrer nicht blendet – sie dunkelt den Spiegel automatisch ab. Das Lenkrad im 3-Speichen-Design verfügt über 14 Multifunktionstasten, mit denen sich vorhandenes Infotainment-Equipment einfach bedienen lässt.

(c) AUDI AG

Mit an Bord ist der Audi connect Notrufdienst & Service und das Audi Smartphone Interface, mit dem sich das Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbindet. Damit stehen ausgewählte Apps des Handys direkt auf dem MMI-touch-Display zur Verfügung. Die Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht bequemes Freisprechen.

Der Audi Q5 – sportlich und alltagstauglich

Die Frontpartie wirkt plastisch, die hohen seitlichen Lufteinlässe und der breite, flache Kühlergrill in Oktagon-Optik machen den Audi Q5 auf den ersten Blick als einen reinrassigen Vertreter seiner Gattung erkenntlich. Trapezförmige Endrohre, der Diffusor mit Querspange und die Chromleiste über der gesamten Fahrzeugbreite bekräftigen den optischen Eindruck.

Selbstverständlich werden die Motorisierung und das serienmäßige, vollvariable quattro-Aggregat höchsten Ansprüchen gerecht. So verlässt der Audi Q5 55 TFSI quattro S line das Werk mit einem Hybrid-Benzin-Antrieb, der eine Höchstleistung von 270 kW (367 PS) entwickelt, und einem S-tronic-7-Gang-Getriebe. Der Hybriddiesel verfügt in der Q5 40 TDI quattro-Variante über eine Leistung von 150 kW bzw. 204 PS und ebenfalls ein S-tronic-7-Gang-Getriebe. In der stärkeren Version, dem Q5 50 TDI quattro S line mit 210 kW (285 PS), ist ein Tiptronic-8-Gang-Getriebe eingebaut.

(c) AUDI AG

Von allen Varianten des Audi Q5 strahlen LED-Scheinwerfer mit optisch aufgewertetem Tagfahrlicht und einem Allwetterlicht, das die Eigenblendung bei schlechter Witterung reduziert. Auch die Heckleuchten sind serienmäßig mit LEDs ausgerüstet. Zusätzliche Sicherheit liefert das Frontradar Audi pre sense city, das den Bereich vor dem Fahrzeug erfasst und den Fahrer mit akustischen und optischen Signalen vor möglichen Gefahren, wie vorausfahrenden oder stehenden Autos, warnt. Das gilt ebenfalls für Radfahrer und Fußgänger, die sich innerhalb der Systemgrenzen auf der Fahrbahn befinden. Damit ist das Audi pre sense city ein essenzielles Sicherheitsfeature. Serienmäßig ist die Einparkhilfe hinten, die bei eingelegtem Rückwärtsgang aktiviert wird.

Der Audi Q5 punktet mit viel Platz im Innenraum, was ihn zu einem perfekten Alltags- und Familienfahrzeug macht. Die dreiteilige, längsverschiebbare Rückbank kann auch hier in Segmenten oder zur Gänze umgeklappt werden und erhöht die Ladekapazität enorm.

Neben modernstem Infotainment und der Bedienung mit dem MMI-touch-Display stehen Audi connect Notrufdienst & Service, das Audi Smartphone Interface, eine Bluetooth-Schnittstelle, digitaler Radioempfang und mehr zur Verfügung.

Viele Audi Q5 Sportback-Modelle und Q5 stehen sofort zur Verfügung – einsteigen und losfahren!

Weitere Artikel zu Audi