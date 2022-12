Fortschritt erlebbar gemacht

Einsteigen, losfahren und den technischen Fortschritt selbst erleben – unter den Audi A3 Sportback-Modellen und den Audi A3 Limousinen findet jeder das passende Fahrzeug.

Mit den drei Audi A3 Sportback-Modellen und den beiden A3 Limousinen hat der Hersteller aus Ingolstadt für alle Bedürfnisse und jeden Geschmack ein Auto im Repertoire, von denen viele sofort verfügbar sind. Während der Sportback – wie bereits der Name verrät – ein ideales, sportliches Fahrzeug für den urbanen Lifestyle ist, bestechen die A3 Limousinen durch zeitgemäße Eleganz.

Der Audi A3 Sportback hinterlässt mit seinen ausdrucksstarken Radläufen, einer breiteren Spurweite und der durchgängigen Schulterlinie an der Seite, die sich von der Motorhaube bis zum Heck erstreckt, sofort einen bleibenden Eindruck. Der neue, vergrößerte Singleframe in Wabenoptik macht ihn zu einem ästhetischen Design-Paket. Mit drei unterschiedlichen Versionen hält Audi mit dem A3 Sportback für jeden das passende Modell bereit.

Ein Sportback für jeden Fahrer-Typ

Einen individuellen Touch bringt der Audi A3 Sportback 30 TFSI intense mit. Der Benziner mit einer Leistung von 81 kW (110 PS) verfügt über ein 6-Gang-Getriebe. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören unter anderen das Komfortpaket mit einer Mittelarmlehne und Sitzheizung vorne, die Seitenspiegel sind in der Wagenfarbe gehalten und beheizbar. Hinzu kommen LED-Scheinwerfer, die die Fahrbahn tageslichtähnlich ausleuchten, und LED-Heckleuchten, die rascher aktiviert und damit früher von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden. Das dynamische Blinklicht verbessert zusätzlich die Sichtbarkeit. Zudem glänzen die LED-Scheinwerfer durch einen geringen Energieverbrauch bei gleichzeitig höherer Lebensdauer. Die Innenbeleuchtung des Audi A3 Sportback 30 TFSI intense ist ebenfalls mit LEDs ausgestattet. Die Einparkhilfe hinten unterstützt das Einparken bei geringem Platzangebot.

Die Hybrid-Variante, der Audi A3 Sportback 40 TFSI e advanced ext., bringt mit dem hybriden Benzin-Elektro-Antrieb stolze 150 kW, also 204 PS, sicher auf die Straße. Auch er verlässt das Werk mit einem 6-Gang-Getriebe. Das e-tron Ladesystem kann sowohl an Haushalts- als auch an Industriesteckdosen mit dem 4,5 m langen Anschlusskabel angeschlossen werden, das Mode-3-Ladekabel 11 kW verbindet das Fahrzeug mit öffentlichen AC-Ladesäulen. Das Hybrid-Fahrzeug ist serienmäßig mit einer 2-Zonen-Komfortklimaautomatik ausgestattet. Sie garantiert durch die ideale Belüftung der Scheiben eine verbesserte Sicht bei jeder Witterung und führt zudem zu einer geringeren Staubbelastung im Fahrzeuginneren.

(c) AUDI AG

Der sportliche Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro verfügt über eine S tronic 7-Gang-Schaltung und einen kraftvollen 140 kW (190 PS) starken Benzinmotor. Die Scheinwerfer sind mit LEDs ausgestattet, während im Blinklicht Glühlampentechnik zum Einsatz kommt. Dieser Sportback wird mit einer manuell gesteuerten Klimaanlage samt Partikelfilter geliefert und ist zudem mit einer Einparkhilfe hinten ausgestattet.

Eine Ausweichunterstützung und der Abbiegeassistent sind bei allen Audi A3 Sportback serienmäßig.

Zwei Limousinen für Verwöhnte

Während das Design des A3 Sportback den agilen Charakter der Fahrzeuge unterstreicht, ist die Eleganz der Audi A3 Limousinen auf den ersten Blick ersichtlich: Der breite, neue Singleframe, der markante Kühlergrill in Wabenoptik, die durchgängige Schulterlinie, die in die hintere Tür übergeht und die breite Spur sind ein garantierter Blickfang. Zwei Modellvarianten sind sofort verfügbar:

Die A3 Limousine 35 TDI advanced ext. bringt mit einem Dieselmotor 110 kW bzw. 150 PS sicher auf die Straße, der Benzinmotor der A3 Limousine 40 TFSI quattro S line ext. liefert 140 kW (190 PS). Das S tronic 7-Gang-Getriebe ist in beiden Versionen eingebaut und wird mit der Shifter Schalthebelbetätigung in der Mittelkonsole gesteuert. Serienmäßig sind LED-Scheinwerfer.

Top-Ausstattung bei allen Modellen

Trotz der Unterschiede zwischen den A3 Sportback- und A3 Limousinen-Varianten haben sie dennoch vieles gemeinsam – vor allem die technische Raffinesse. Die Audi A3 Sportback- und A3 Limousinen-Modelle sind serienmäßig mit dem Audi drive-select-System ausgestattet, mit dem bequem über die Schalterleiste in der Mittelkonsole und dem MMI die Fahrcharakteristik – Lenkunterstützung, Motorcharakteristik und die Schaltkennlinie bei Fahrzeugen mit S tronic – verändert werden kann. Damit lässt sich das Fahrzeug an die individuelle Fahrweise anpassen, von komfortabel über dynamisch bis automatisch. Der Modus efficiency kann zudem dabei helfen, Kraftstoff zu sparen. Eine elektromechanische Servolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung findet sich in allen Audi A3-Modellen, die zusätzlich beim Einparken hilft. Die Spurverlassenswarnung vermeidet durch korrigierende Lenkeingriffe das Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungen innerhalb der Systemgrenzen bei nicht gesetztem Blinker.

Sicherheit durch modernste Unterstützung

Doch nicht nur die Fahrdynamik und Motorisierung sind beim Audi A3 Sportback und den A3 Limousinen „State of the Art“. Das Frontradar des Audi pre sense front erfasst den Bereich vor dem Fahrzeug und warnt den Fahrer mit akustischen und optischen Signalen vor möglichen Gefahren, wie vor anderen vorausfahrenden oder stehenden Autos. Das gilt auch für Radfahrer und Fußgänger, die sich innerhalb der Systemgrenzen auf der Fahrbahn befinden. Erfolgt nach der Warnung keine Reaktion, unterstreicht sie das pre-sense-System durch einen kurzen Bremsruck. Reagiert der Fahrer wiederum nicht, folgt eine automatische Vollbremsung. Damit ist das Audi pre sense front ein essentielles Sicherheits-Feature.

(c) AUDI AG

Technisch hochwertig ist auch der Innenraum der Audi A3 Sportback- und A3 Limousinen-Modelle ausgestattet. So sorgen sechs Passivlautsprecher mit einer Gesamtleistung von 80 Watt samt geschwindigkeitsabhängiger Anpassung der Lautstärke und digitalem Radioempfang für den perfekten Sound im Wageninneren. Mittels der Bluetooth-Schnittstelle verbinden sich Smartphones einfach mit dem Fahrzeug und erlauben unter anderem das Freisprechen und Bluetooth-Audiostreaming. Das digitale Armaturenbrett (10,25 Zoll) zeigt dem Fahrer neben essentiellen Fahrzeugdaten den aktuellen Musiksender samt Musiktitel an. Das MMI Radio-plus-Farbdisplay mit einer Größe von 10,1 Zoll und MMI touch-Bedienung ist in der Mitte zwischen Fahrer- und Beifahrersitz eingebaut. Das Audi connect Notruf & Service setzt im Fall eines schweren Unfalls automatisch einen Notruf ab, bei einer Panne wird eine Sprachverbindung zu Audi Hilfe aufgebaut und oft kann eine rasche Lösung gefunden werden. In der Nichtraucherausführung befindet sich im Audi A3 Sportback und in den A3 Limousinen eine 12-Volt-Steckdose in der vorderen Mittelkonsole – zusätzlich zu jener im Fond.

Viele Audi A3 Sportback-Modelle und A3 Limousinen stehen sofort zur Verfügung – einsteigen und losfahren!

