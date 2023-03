Elektrisch, elegant und ausdrucksstark

Vom ausgefeilten Design über mehr Leistung und Ausdauer bis hin zu modernstem Interieur aus nachhaltigen Materialien - der Audi SQ8 Sportback e-tron steckt voller Details.

Der Audi SQ8 Sportback e-tron ist ein definitiver Hingucker unter den Vollelektrischen. Durch die flach abfallende Dachlinie erhält das SUV eine beinahe coupéhafte Erscheinung und steht damit für Progressivität. Die prägnanten Stoßfänger an der Front, die breiten Radläufe und der Diffusoransatz, der im hinteren Stoßfänger beinahe über die gesamte Breite des Hecks verläuft, unterstreichen die S-Sportlichkeit des Audi SQ8 Sportback e-tron.

Das neue Design der bekannten vier Ringe ist in einer 2D-Optik gehalten und steht ebenfalls für zukunftsorientierte Technik. Das Kennzeichen ist direkt am markanten Kühlergrill angebracht. Durchdachte Details wie die Lasergravur der Modellbezeichnung an der B-Säule und die e-tron-Schriftzüge unterstreichen die Weiterentwicklung der Designsprache.

Modernes Design trifft moderne Technik

Die inneren Werte des Audi SQ8 Sportback e-tron können sich ebenfalls mehr als sehen lassen: Gleich drei Elektromotoren – einer an der Vorder- und zwei an der Hinterachse – verleihen dem vollelektrischen Fahrzeug eine gehörige Portion Spritzigkeit und Dynamik, was eine Menge Fahrspaß mit sich bringt. Damit der Sportback die beinahe geräuschlosen 370 kW Leistung (Boost-Performance in der Fahrstufe S) – mehr als 500 PS – auch sicher auf die Straße bringt, erhöht der Allradantrieb zusätzlich die Traktion und die Stabilität.

Die elektrische Drehmomentverteilung (Torque Vectoring) trägt das Ihre zum sportlichen Handling bei gleichzeitig besserer Kontrolle bei. Dabei überwachen Sensoren den Fahrzeugzustand und berücksichtigen das Fahrverhalten bei der Verteilung der Antriebskraft zwischen den beiden Hinterrädern. Die Adaptive Air Suspension Sport ist serienmäßig und erlaubt das einfache Auswählen der unterschiedlichsten Fahrmodi (wie etwa Efficiency Sport) über Audi Select. Gleichzeitig wurden beim Audi SQ8 Sportback e-tron das Lenk- und Kurvenverhalten durch aufgewertete Querdynamikeigenschaften verbessert.

AUDI AG

Topleistung und Reichweite

Trotz seiner Power schafft der Audi SQ8 Sportback e-tron bis zu 513 Kilometer mit einer Batterieladung (lt. WLTP). Das Kraftpaket kann an öffentlichen Ladestationen, daheim, mit Industriestrom und nun auch an High-Power-Charging-Stationen mit bis zu 170 kW aufgetankt werden. Bei maximaler DC-Ladeleistung ist die Batterie nach nur 31 Minuten von 10% auf 80% geladen. Das vollelektrische Fahrzeug erzeugt zusätzlich eigenen Strom dank des Rekuperationssystems: Dabei wird sowohl beim Bremsen als auch beim Schub Energie zurückgewonnen. Der Grad an Rekuperation erfolgt in drei Stufen entweder automatisch oder manuell mittels Wippen am Lenkrad.

Damit der Audi SQ8 Sportback e-tron sein elektrisches Potenzial voll ausnutzen kann, integriert der e-tron-Routenplaner-1 nötige Ladestopps an der Fahrstrecke und steigert damit die Effizienz der Ladeleistung. Um allerorts bequem Strom zu tanken, besitzt der Audi SQ8 Sportback e-tron einen zweiten AC-Ladezugang auf der Beifahrerseite – das verleiht zusätzliche Flexibilität. Weiteren Komfort bietet Plug & Charge, wobei an allen kompatiblen Ladesäulen die Authentifizierung und Bezahlung automatisch, ohne Karte und App, erfolgen. Mit dem e-tron-Charging Service steht der Zugang zu mehr als 420.000 Ladepunkten in 26 europäischen Ländern offen.

Viel Platz und Entertainment im Passagierraum

Bei aller Sportlichkeit kommt im Audi SQ8 Sportback e-tron der geräumige Innenraum nicht zu kurz, der im Fond genügend Platz für drei Personen bietet – großzügige Kopf- und Beinfreiheit inklusive. Wo im Gepäckraum im Alltag ein Volumen von 528 Litern ausreicht, erhöht es sich bei umgeklappten Sitzen auf erstaunliche 1567 Liter. Ein weiteres praktisches Detail ist der kleine Stauraum von 62 Litern unter der Fronthaube.

(C) AUDI AG

Damit jede Fahrt auch zum Entertainment-Erlebnis wird, stehen via Apple Music Built-in mehr als 100 Millionen Songs zum Streaming zur Auswahl, wobei das MMI-Kontrollinstrument an der Mittelkonsole die Bedienung erleichtert. Zahlreiche Audi-Connect-Dienste öffnen zusätzlich die Türen zu einer Vielzahl an digitalen Informationen, wie Onlineverkehrsinfos und das Buchen von Functions on Demand.

Entdecken Sie den neuen Audi SQ8 Sportback e-tron.

